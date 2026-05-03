Δυο απίθανα γκολ του Βινίσιους υπέγραψαν την απόδραση της Ρεάλ με 2-0 από την έδρα της Εσπανιόλ κι ανέβαλαν τη στέψη της Μπαρτσελόνα, που μετράει αντίστροφα για το Clasico.

Με οποιοδήποτε αποτέλεσμα πέρα από νίκη της Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα ήταν και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας από απόψε. Ο Βινίσιους ωστόσο έδωσε παράταση στα στέψη... Με δυο γκολ του Βραζιλιάνου, η ομάδα του Αρμπελόα απέδρασε με 2-0 από την έδρα της Εσπανιόλ, μείωσε στο -11 από την κορυφή και την επόμενη εβδομάδα ταξιδεύει ξανά στη Βαρκελώνη για το Clasico που θα μπορούσε να αποτελέσει το τελευταίο κεφάλαιο στην κούρσα του φετινού τίτλου.

Η Ρεάλ άγγιξε το γκολ από νωρίς με γυριστό του Βινίσιους που σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι, αλλά έπειτα έριξε απότομα ταχύτητα. Το ματς δεν είχε ρυθμό, αλλά μπόλικα μαρκαρίσματα, ώσπου από ένα τέτοιο ο Μανθάνο έδειξε απευθείας κόκκινη στον Ελ Χιλαλί για φάουλ στον Βινίσιους. Μετά από παρέμβαση του VAR ωστόσο, ο ρέφερι άλλαξε την απόφασή του σε απλή κίτρινη, με την αριθμητική ισορροπία να παραμένει. Λίγο πριν το ημίχρονο μάλιστα η Εσπανιόλ λίγο έλειψε να τιμωρήσει τη Ρεάλ, αλλά ο Λούνιν απέκρουσε ενστικτωδώς μια κεφαλιά από κόρνερ.

Στο β΄μέρος ωστόσο, οι Μερένγκες ευτύχησαν να σκοράρουν νωρίς, όταν στο 55΄ο Βινίσιους «ξάπλωσε» δυο αντιπάλους με μια προσποίηση κι εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ στην κλειστή γωνία του Ντμίτροβιτς για το 1-0. Δέκα λεπτά αργότερα οι Καταλανοί απείλησαν με μακρινό σουτ του Τεράτς, αλλά δίχτυα βρήκαν ξανά οι Μαδριλένοι. Στο 66΄ συγκεκριμένα κι έπειτα από υπέροχο συνδυασμό των Μπέλιγχαμ-Βινίσιους, ο Άγγλος έκανε το τακουνάκι για τον Βραζιλιάνο ο οποίος τελείωσε εντυπωσιακά τη φάση με τη μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας.

Με το 2-0 υπέρ των Μαδριλένων ο αγώνας απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, αν και ο Ντμίτροβιτς έβαλε το χεράκι του ώστε το σκορ να μην ξεφύγει με εντυπωσιακές επεμβάσεις στις προσπάθειες των Μασταντουόνο (80΄) και Μπέλιγχαμ (90΄).

Εσπανιόλ (Μανόλο Γκονζάλεθ): Ντμίτροβιτς, Ελ Χιλαλί, Καλέρο, Καμπρέρα, Ρομέρο, Γκονζάλεθ, Τεράτς (73 Τζόφρε), Ντολάν (73΄Μιλά), Σάντσεθ (61΄Ρόκα), Εσπόζιτο (61΄Πικέλ), Φερνάντεθ (73΄Γκαρθία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Αλβάρο Αρμπελοά): Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Μεντί, Τσουαμενί (83΄Καμαβινγκά), Πιτάρτς (53΄Μασταντουόνο), Μπέλιγχαμ, Βαλβέρδε, Μπραΐμ Ντίαθ (53΄Γκονζάλο Γκαρθία), Βινίσιους (84΄Παλάσιος)

Φουλ για Europa League η Μπέτις

Σε τροχιά Europa League παρέμεινε η Μπέτις μετά τη νίκη με 3-0 επί της Οβιέδο. Το σκορ άνοιξε στο 22΄ο Κούτσο Ερνάντεθ, με τον Αμπντέ να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 2-0 στο 45΄. Το τελικό σκορ απέναντι στην ουραγό σημείωσε ο Κούτσο Ερνάντεθ με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 58΄.