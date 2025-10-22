Μπαρτσελόνα: Χωρίς τον Φλικ στο Clasico, απορρίφθηκε η έφεση
Μετά το εντυπωσιακό 6-1 απέναντι στον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σειρά έχει η Ρεάλ Μαδρίτης για την Μπαρτσελόνα. Οι δυο μεγάλοι του ισπανικού ποδοσφαίρου κοντράρονται την Κυριακή (26/10, 17:15) στο «Μπερναμπέου», για το πρώτο εφετινό Clasico.
Η ομάδα του Χάνσι Φλικ θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη με ανεβασμένη ψυχολογία έπειτα από την ευρεία νίκη απέναντι στους Πειραιώτες, ενώ πιθανότατα θα έχει και τον Ραφίνια στην αποστολή της, καθώς ο Βραζιλιάνος προπονείται κανονικά. Δεν θα έχει όμως τον προπονητή στην άκρη του πάγκου της.
Ο Γερμανός τεχνικός αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Τζιρόνα (2-1) το περασμένο Σάββατο (18/10) για έντονες διαμαρτυρίες, με τον σύλλογο φυσικά να κάνει έφεση για την τιμωρία μιας αγωνιστικής που προβλέπεται. Η έφεση ωστόσο δεν έγινε δεκτή όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα και έτσι οι «μπλαουγκράνα» θα πορευθούν δίχως τον Φλικ στο μεγάλο ντέρμπι.
🚨 OFICIAL: Hansi Flick ha sido sancionado con 1 partido tras su expulsión ante el Girona. No se sentará en el banquillo del Santiago Bernabéu en el Clásico de este domingo.— Jijantes FC (@JijantesFC) October 22, 2025
El recurso presentado por el Barça ha sido desestimado. pic.twitter.com/KHUdiHXCqZ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.