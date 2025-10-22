Μπαρτσελόνα: Χωρίς τον Φλικ στο Clasico, απορρίφθηκε η έφεση

Ο Φλικ στήριξε Αντσελότι για την κριτική που δέχεται

Χωρίς τον Γερμανό τεχνικό στην άκρη του πάγκου θα προσπαθήσει να φύγει με το διπλό από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» την Κυριακή (26/10, 17:15) η Μπαρτσελόνα, καθώς η έφεση απορρίφθηκε.

Μετά το εντυπωσιακό 6-1 απέναντι στον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σειρά έχει η Ρεάλ Μαδρίτης για την Μπαρτσελόνα. Οι δυο μεγάλοι του ισπανικού ποδοσφαίρου κοντράρονται την Κυριακή (26/10, 17:15) στο «Μπερναμπέου», για το πρώτο εφετινό Clasico.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη με ανεβασμένη ψυχολογία έπειτα από την ευρεία νίκη απέναντι στους Πειραιώτες, ενώ πιθανότατα θα έχει και τον Ραφίνια στην αποστολή της, καθώς ο Βραζιλιάνος προπονείται κανονικά. Δεν θα έχει όμως τον προπονητή στην άκρη του πάγκου της.

ΦΛικ

Ο Γερμανός τεχνικός αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Τζιρόνα (2-1) το περασμένο Σάββατο (18/10) για έντονες διαμαρτυρίες, με τον σύλλογο φυσικά να κάνει έφεση για την τιμωρία μιας αγωνιστικής που προβλέπεται. Η έφεση ωστόσο δεν έγινε δεκτή όπως αναφέρουν τα ισπανικά μέσα και έτσι οι «μπλαουγκράνα» θα πορευθούν δίχως τον Φλικ στο μεγάλο ντέρμπι.

 

     

