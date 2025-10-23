Πρώην αντιπρόεδρος Μπαρτσελόνα: «Ο Μέσι είναι πολύ θυμωμένος με τον Λαπόρτα»

Ο άλλοτε αντιπρόεδρος και αθλητικός διευθυντής των Καταλανών, Τζόρντι Μέστρε, αποκάλυψε πως ο Αργεντίνος είναι «θυμωμένος» με τον πρόεδρο της Μπάρτσα, ενώ μίλησε και για την αποχώρηση του Νεϊμάρ.

Ερωτηματικό παραμένει το τι πραγματικά συμβαίνει ανάμεσα σε Λιονέλ Μέσι και Τζοάν Λαπόρτα, μετά την αποχώρηση του πρώτου από την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2021. Από τη μια, πολλαπλά ρεπορτάζ κάνουν λόγο για κακή σχέση των δυο ανδρών, από την άλλη ο πρόεδρος των πρωταθλητών Ισπανίας έχει δηλώσει πως οι επαφές έχουν αποκατασταθεί.

Ωστόσο, νέες δηλώσεις από τον πρώην αντιπρόεδρου του κλαμπ επί διοίκησης Μπαρτομέου, Τζόρντι Μέστρε, δείχνουν πως μάλλον η κατάσταση ανάμεσα στους δυο δεν είναι η καλύτερη.

Σε συνέντευξή του στο Sport360, ο Μέστρε αποκάλυψε ότι γνωρίζει από τρίτους, πως τόσο ο ίδιος ο Μέσι όσο και η οικογένειά του, είναι αρκετά θυμωμένοι με τον Λαπόρτα, και δεν ξέρει αν αυτό θα σταθεί εμπόδιο σε επερχόμενες εκδηλώσεις προς τιμήν του Αργεντίνου μάγου.

«Ξέρω, από τρίτους, ότι ο Λέο Μέσι και η οικογένειά του είναι πολύ, πολύ θυμωμένοι με τον Λαπόρτα. Πολύ θυμωμένοι. Αυτό που είπε για το μπάρμπεκιου... το έχουμε ξαναδεί. Τώρα, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους, αλλά νομίζω ότι ό,τι κι αν κάνουμε για τον Μέσι θα είναι πολύ λίγο. Θα έκανα κάτι ιστορικό γι' αυτόν. Δεν λέω καν άγαλμα, αλλά δεν ξέρω... την κερκίδα του Λέο Μέσι, για παράδειγμα.».

Πέραν αυτού, ο άλλοτε αντιπρόεδρος των «μπλαουγκράνα» αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Νεϊμάρ, τόνισε πως οι άνθρωποι της ομάδας τον προόριζαν για αντικαταστάτη του Μέσι, ενώ το καλοκαίρι που αποχώρησε για την Παρί, κανείς δεν ήξερε πραγματικά τι θα συμβεί, ούτε καν οι ίδιοι οι παίκτες. Παράλληλα, ανέφερε πως ο Μέσι συνεχώς ζητούσε την επιστροφή του Βραζιλιάνου.

«Νιώθω πολύ άσχημα που ο Νεϊμάρ δεν τα πήγε καλά, επειδή ήταν ένας εξαιρετικός παίκτης. Θεωρητικά, υποτίθεται ότι θα ήταν, στα σχέδιά μας, ένας μικρός διάδοχος του Λέο. Και ο Λέο τον ήθελε πίσω. Μου είπε: "Θέλω πίσω τον Νεϊμάρ"».