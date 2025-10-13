Λαπόρτα: «Με τον Μέσι είχαμε καλή σχέση αλλά...»

Ο πρόεδρος των Καταλανών μίλησε για τη σχέση του με τον Αργεντίνο άσο, ενώ αποκάλυψε και την επιθυμία του αναφορικά με το μέλλον.

Καλεσμένος στην εκπομπή ''Bestial'' ήταν ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα. Ο πρώην δικηγόρος που βλέπει την ομάδα του να επιστρέφει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στις -λίγες- ερωτήσεις που δέχθηκε, μίλησε για την σχέση του με τον Λιονέλ Μέσι.

Κατά την διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2021, είχε υποσχεθεί στον κόσμο των Καταλανών πως παρά τα οικονομικά προβλήματα, θα ανανέωνε το συμβόλαιο του Αργεντίνου. Εν τέλει, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, με τον Μέσι να αποχωρεί με δάκρυα στα μάτια και να συνεχίζει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Η σχέση των δυο ανδρών φαίνεται πως «χάλασε» μετά από αυτή την εξέλιξη, κάτι που παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Λαπόρτα. «Με τον Μέσι είχαμε μια πολύ καλή σχέση, όταν δεν ανανεώσαμε το συμβόλαιο, αυτή ''χάλασε'', αλλά κάπως έχει βελτιωθεί πλέον».

Ωστόσο, ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» αποκάλυψε πως στόχος είναι ο σύλλογος να αποτίσει τον μεγάλο φόρο τιμής που αξίζει στον Pulga.

🚨 Barça president Laporta: “With Leo Messi, we had a great relationship that got strained when we couldn’t renew his contract… but it’s improving again”.



“We hope he can receive the great tribute he truly deserves”. pic.twitter.com/PqJ0ggImb9 October 13, 2025

Τέλος, ο Λαπόρτα αποθέωσε τον Χάνσι Φλικ για ακόμη μια φορά, παρομοιάζοντάς τον με τον... Ράσελ Κρόου.

«Είναι ένας Μονομάχος, μοιάζει με τον Ράσελ Κρόου. Είναι ένας σπουδαίος προπονητής και ένας πολύ προσιτός άνθρωπος. Είναι πολύ συναισθηματικός, είναι Γερμανός, αλλά είναι ευαίσθητος με τους παίκτες και με όλους.

Είναι πολύ απαιτητικός. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα σχέδιά του, αλλά ταυτόχρονα, είναι πολύ ευαίσθητος. Είμαι πολύ χαρούμενος μαζί του», εξήγησε.