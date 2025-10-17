Το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης έδωσε το «πράσινο φως» για το άνοιγμα του νέου «Καμπ Νόου», όμως η Μπαρτσελόνα δεν θα επιστρέψει ακόμα. Ο λόγος αυτής της απόφασης.

Ευχάριστα νέα έλαβε το πρωί της Παρασκευής (17/10) η Μπαρτσελόνα, όσον αφορά την αδειοδότηση για το μερικό άνοιγμα του ''Spotify Camp Nou''. Όπως μετέδωσε το Catalunya Ràdio, το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης χορήγησε στον σύλλογο την πρώτη άδεια χρήσης στη Φάση 1Α, η οποία θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των δύο πρώτων κερκίδων, του South Goal και της Grandstand, χωρητικότητας 27.000 θεατών.

Ωστόσο, και παρά την προσμονή εδώ και καιρό, οι άνθρωποι των «μπλαουγκράνα» έχουν πάρει μια...περίεργη αλλά συνάμα λογική απόφαση. Όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, ο σύλλογος δεν θα επιστρέψει στην φυσική του έδρα, μέχρι να λάβει και την άδεια χρήσης στη Φάση 1Β, η οποία επιτρέπει την είσοδο 45.000 φιλάθλων στις εξέδρες.

Ο λόγος είναι πως το άνοιγμα του νέου «Καμπ Νόου» με 27.000 κόσμο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο για την ομάδα, που προτιμά να παραμείνει στο «Μονζουίκ» έως ότου λάβει την επόμενη άδεια. Δεν υπάρχει ακόμη καθορισμένη ημερομηνία επ' αυτού, αλλά ο σύλλογος εργάζεται για να μπορέσει να φιλοξενήσει αγώνες πριν από το τέλος του έτους.