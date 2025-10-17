Μπαρτσελόνα: Έλαβε άδεια για το ''Spotify Camp Nou'', αλλά δεν επιστρέφει ακόμα
Ευχάριστα νέα έλαβε το πρωί της Παρασκευής (17/10) η Μπαρτσελόνα, όσον αφορά την αδειοδότηση για το μερικό άνοιγμα του ''Spotify Camp Nou''. Όπως μετέδωσε το Catalunya Ràdio, το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης χορήγησε στον σύλλογο την πρώτη άδεια χρήσης στη Φάση 1Α, η οποία θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των δύο πρώτων κερκίδων, του South Goal και της Grandstand, χωρητικότητας 27.000 θεατών.
Ωστόσο, και παρά την προσμονή εδώ και καιρό, οι άνθρωποι των «μπλαουγκράνα» έχουν πάρει μια...περίεργη αλλά συνάμα λογική απόφαση. Όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, ο σύλλογος δεν θα επιστρέψει στην φυσική του έδρα, μέχρι να λάβει και την άδεια χρήσης στη Φάση 1Β, η οποία επιτρέπει την είσοδο 45.000 φιλάθλων στις εξέδρες.
Ο λόγος είναι πως το άνοιγμα του νέου «Καμπ Νόου» με 27.000 κόσμο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο για την ομάδα, που προτιμά να παραμείνει στο «Μονζουίκ» έως ότου λάβει την επόμενη άδεια. Δεν υπάρχει ακόμη καθορισμένη ημερομηνία επ' αυτού, αλλά ο σύλλογος εργάζεται για να μπορέσει να φιλοξενήσει αγώνες πριν από το τέλος του έτους.
🚨 ¡El Barça recibe el OK para volver al Spotify Camp Nou!— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 17, 2025
✅ El club ya tiene los permisos para volver al estadio con 27.000 espectadores
❌ Se esperará hasta tener la licencia de la fase 1B, con 45.000 asientos
🏟️ Hasta entonces, Montjuïc seguirá como casa de los culés pic.twitter.com/VRG0i3DpwA
