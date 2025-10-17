Στα 18 του χρόνια ο Λαμίν Γιαμάλ αποτελεί ένα από τα πιο μεγάλα αθλητικά ονόματα παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να υπάρχει «σοβαρός» λόγος που σταματάει να δίνει αυτόγραφα.

Η αξία του Λαμίν Γιαμάλ τόσο εντός αγωνιστικού χώρου, όσο και εκτός, όλο και «εκτοξεύεται». Αυτό φυσικά το ξέρουν καλά τόσο όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, όσο και εκείνοι που είναι στα... πέριξ.

Ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα αποτελεί πλέον μεγάλη οικονομική δύναμη τόσο για τον σύλλογο, όσο και για τις εταιρίες που εκπροσωπεί διαφημιστικά. Αυτός είναι και ο λόγος που θα σταματήσει πλέον να δίνει αυτόγραφα στο κοινό. Όπως αποκάλυψε η Mundo Deportivo, από εδώ και στο εξής ο Ισπανός winger πρόκειται να αποδεχθεί πρόταση από μια εταιρία που ειδικεύεται στην πώληση ενδυμάτων και εμπορευμάτων αστέρων του αθλητισμού με την υπογραφή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, και έχοντας το «ΟΚ» των Καταλανών, που και εκείνοι από μεριάς τους θέλουν να εξασφαλίσουν έναν αριθμό υπογραφών για διάφορους σκοπούς και υποχρεώσεις προς τρίτους, ο Γιαμάλ θα πάψει να υπογράφει και πλέον θα βγάζει μόνο φωτογραφίες με τον κόσμο.

Η συμφωνία δεν έχει υπογραφεί ακόμη, αλλά και τα δύο μέρη σκοπεύουν να την ολοκληρώσουν σύντομα. Αυτό το μάρκετινγκ αυτόγραφων αστέρων είναι αρκετά συνηθισμένο στην αμερικανική αγορά, ειδικά με τους σταρ του NBA. Ένα παράδειγμα είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.