Μέσι: Έκλεψαν υπογεγραμμένη φανέλα του από κατάστημα στο Παρίσι (vid)
Μια φανέλα του Λιονέλ Μέσι με την υπογραφή του έκανε… φτερά στο Παρίσι, την ώρα που η γαλλική πρωτεύουσα βρισκότανε στη δίνη σοβαρών επεισοδίων και λεηλασιών.
Το Σάββατο (17/10), οι δρόμοι της Πόλης του Φωτός μετατράπηκαν σε σκηνικό χάους. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, μια συλλεκτική φανέλα από τις ένδοξες ημέρες του Αργεντινού στους «μπλαουγκράνα» φέρεται να κατέληξε στα χέρια αγνώστου.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα άτομο με καλυμμένο το πρόσωπο περπατά στον δρόμο κρατώντας μια κορνιζαρισμένη φανέλα της Μπαρτσελόνα, η οποία φέρει την υπογραφή του Αργεντινού σούπερ σταρ.Δεν ήταν, όμως, το μοναδικό αντικείμενο που συνδέεται με τον Μέσι. Στο ίδιο περιστατικό γίνεται αναφορά και σε ένα υπογεγραμμένο περιβραχιόνιο!
Δείτε ΕπίσηςΟ Γιόχαν Ρος στο Gazzetta για το «αντίο» του Μέσι: «Αυτό το παιχνίδι σήμαινε πολλά περισσότερα από ποδόσφαιρο...»
Δείτε το video που έγινε viral:
🚨🚨| JUST IN : During Paris riots, protestors stole a signed Lionel Messi jersey. 😭 https://t.co/YthngGfnct— Kalshi FC (@KalshiFC) October 18, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.