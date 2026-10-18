Χαμός έχει γίνει στα ΜΜΕ μετά από βίντεο που δείχνει άτομα να κλέβουν μια φανέλα και ένα υπογεγραμμένο περιβραχιόνιο του Μέσι, εν μέσω του χάους που επικρατεί στο Παρίσι.

Μια φανέλα του Λιονέλ Μέσι με την υπογραφή του έκανε… φτερά στο Παρίσι, την ώρα που η γαλλική πρωτεύουσα βρισκότανε στη δίνη σοβαρών επεισοδίων και λεηλασιών.

Το Σάββατο (17/10), οι δρόμοι της Πόλης του Φωτός μετατράπηκαν σε σκηνικό χάους. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, μια συλλεκτική φανέλα από τις ένδοξες ημέρες του Αργεντινού στους «μπλαουγκράνα» φέρεται να κατέληξε στα χέρια αγνώστου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα άτομο με καλυμμένο το πρόσωπο περπατά στον δρόμο κρατώντας μια κορνιζαρισμένη φανέλα της Μπαρτσελόνα, η οποία φέρει την υπογραφή του Αργεντινού σούπερ σταρ.Δεν ήταν, όμως, το μοναδικό αντικείμενο που συνδέεται με τον Μέσι. Στο ίδιο περιστατικό γίνεται αναφορά και σε ένα υπογεγραμμένο περιβραχιόνιο!

Δείτε το video που έγινε viral: