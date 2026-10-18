Ο Χάνσι Φλικ απέφυγε τα μεγάλα λόγια, μετά τη νέα νίκη της Μπαρτσελόνα (2-5 την Μπέτις), με την οποία έκανε το 11/11 στο ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν.

Μόνο υπερβολή δεν είναι η φράση πως η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ προκαλεί... τρόμο σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, κάτι που επιβεβαίωσε και το βράδυ του Σαββάτου (17/10) κόντρα στην Μπέτις, την οποία διέλυσε με 2-5.

Οι Καταλανοί έκαναν το 9/9 στη φετινή La Liga και παραμένουν στο +5 από την 2η Ατλέτικο Μαδρίτης (27-22 οι βαθμοί), ισοφαρίζοντας έτσι το καλύτερο ξεκίνημα ομάδας στο ισπανικό πρωτάθλημα, αφού ανάλογη εκκίνηση είχε κάνει και η Ρεάλ Μαδρίτης το πολύ μακρινό 1968-1969, έχοντας 39 γκολ υπέρ και 9 κατά σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια.

Σε συνδυασμό μάλιστα με τα δυο παιχνίδια του Champions League, οι Μπλαουγκράνα μετρούν ένα συνολικό 11/11, με ολόκληρη την ποδοσφαιρική Ευρώπη (και όχι μόνο) να έχει θαμπωθεί από το σύνολο του Φλικ. Ο ίδιος πάντως προτίμησε να κρατήσει... χαμηλά την μπάλα, στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα κόντρα στους Ανδαλουσιανούς. Αφού αποθέωσε -ξανά- τον Λαμίν Γιαμάλ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή, ο Γερμανός κόουτς τόνισε πως σημασία δεν έχουν τα σερί, αλλά η κατάκτηση τίτλων, που αποτελεί τον απόλυτο στόχο της Μπάρτσα.