Μπαρτσελόνα: Ψύχραιμος ο Φλικ παρά το εντυπωσιακό 11/11 στη νέα σεζόν
Μόνο υπερβολή δεν είναι η φράση πως η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ προκαλεί... τρόμο σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, κάτι που επιβεβαίωσε και το βράδυ του Σαββάτου (17/10) κόντρα στην Μπέτις, την οποία διέλυσε με 2-5.
Οι Καταλανοί έκαναν το 9/9 στη φετινή La Liga και παραμένουν στο +5 από την 2η Ατλέτικο Μαδρίτης (27-22 οι βαθμοί), ισοφαρίζοντας έτσι το καλύτερο ξεκίνημα ομάδας στο ισπανικό πρωτάθλημα, αφού ανάλογη εκκίνηση είχε κάνει και η Ρεάλ Μαδρίτης το πολύ μακρινό 1968-1969, έχοντας 39 γκολ υπέρ και 9 κατά σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια.
Σε συνδυασμό μάλιστα με τα δυο παιχνίδια του Champions League, οι Μπλαουγκράνα μετρούν ένα συνολικό 11/11, με ολόκληρη την ποδοσφαιρική Ευρώπη (και όχι μόνο) να έχει θαμπωθεί από το σύνολο του Φλικ. Ο ίδιος πάντως προτίμησε να κρατήσει... χαμηλά την μπάλα, στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα κόντρα στους Ανδαλουσιανούς. Αφού αποθέωσε -ξανά- τον Λαμίν Γιαμάλ, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή αυτή τη στιγμή, ο Γερμανός κόουτς τόνισε πως σημασία δεν έχουν τα σερί, αλλά η κατάκτηση τίτλων, που αποτελεί τον απόλυτο στόχο της Μπάρτσα.
• You just completed the best start to a La Liga season in football history. What is your opinion? 🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Hansi Flick: "Records are nice, but we don't care. We're only here to win titles." "We have to see at the end of the season if we can lift titles. Records are nice to see, but this our mentality."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 17, 2026
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