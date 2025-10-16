Το Forbes αποκάλυψε τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στον κόσμο: Δεκάδα ύψους ενός δισ. ευρώ!

Το Forbes παρουσίασε τους δέκα πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του πλανήτη και τα ποσά... ζαλίζουν! Από τους βετεράνους Μέσι και Ρονάλντο έως τον teenager Λαμίν Γιαμάλ!

«Money makes the world go round» λέει ο γνωστός στίχος και για τον κόσμο του ποδοσφαίρου δεν θα μπορούσε να ισχύει κάτι διαφορετικό. Κάθε χρόνο τα ποσά γιγαντώνονται, οι μισθοί αυξάνονται και οι κορυφαίοι αστέρες λούζονται με χρυσό. Νέοι και παλιοί, ανερχόμενοι και βετεράνοι, όλοι έχουν γευτεί το νέκταρ που παράγει κάθε χρόνο το λαοφιλέστερο άθλημα του κόσμου, όπως αποδεικνύεται και από την τελευταία λίστα του «Forbes» για το 2025.

Το δημοφιλές περιοδικό, γνωστό για θέματα οικονομίας, επιχειρήσεων, τεχνολογίας, χρηματοοικονομικών, και πλούτου, αποκάλυψε την δεκάδα με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του πλανήτη για τη φετινή χρονιά και τα ποσά... ζαλίζουν. Αθροίζοντας τα έσοδα των ποδοσφαιριστών μέσα από μισθούς, χορηγίες και διάφορα εξωαγωνιστικά deals, το αμερικανικό Μέσο παρουσιάζει την πρώτη δεκάδα στην πυραμίδα του ποδοσφαίρου που συνολικά ξεπερνάει το ένα δισ. ευρώ σε έσοδα!.

Πρώτος με διαφορά ο Ρονάλντο, μεγάλη η απόσταση με Μέσι

Η πρώτη θέση ανήκει αναμενόμενα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αμείβεται με σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ από την Αλ Νασρ, ενώ ακόμα 42 εκατομμύρια μπαίνουν στον λογαριασμό του από εξωαγωνιστικές συμφωνίες. Στο σύνολο αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ για το 2025, αφήνοντας πολύ πίσω τον δεύτερο Λιονέλ Μέσι που αθροιστικά μετράει έσοδα ύψους 110 εκατομμυρίων ευρώ στο ίδιο χρονικό πλαίσιο.

Ο μισθός του από την Ίντερ Μαϊάμι ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κοντά στα 60 εκατομμύρια βγάζει από χορηγικές συμφωνίες όπως με τις Adidas, Lay's και Mastercard. Στην τρίτη θέση συναντάμε το όνομα του Καρίμ Μπενζεμά της Αλ Ιτιχάντ που αγγίζει τα 89 εκατομμύρια ευρώ, έσοδα που παράγονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από το κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας, κι από εκεί κι έπειτα η Ευρώπη μπαίνει στο κάδρο.

Γιαμάλ και Μπέλινγκχαμ στο «κάδρο»

Στη τέταρτη θέση βρίσκεται ο Κιλιάν Μπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης με 81,2 εκατομμύρια ευρώ, ακολουθεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ με 68.4 εκατομμύρια ευρώ, ο Βινίσιους Ζούνιορ με 51,4, ενώ στην έβδομη θέση συναντάμε τον Μοχάμεντ Σαλάχ με έσοδα της τάξεως των 48 εκατομμυρίων ευρώ. Στην 8η θέση είναι ο πρώην συμπαίκτης του στη Λίβερπουλ και νυν εξτρέμ της Αλ Νασρ, Σαντιό Μανέ, με 46,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τις τελευταίες θέσεις επιστρέφουμε και πάλι στην Ευρώπη.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ με έσοδα που αγγίζουν τα 37,7 εκατομμύρια ευρώ πλασάρεται στην 9η θέση, οριακά πιο πάνω από τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος μετά το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με τη Μπαρτσελόνα είδε τον λογαριασμό του για το 2025 να γεμίζει με 36,8 εκατομμύρια ευρώ.