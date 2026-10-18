Ο Έκτορ Μπεγερίν, σε δηλώσεις του μετά την ήττα της Μπέτις από τη Μπαρτσελόνα, επέκρινε μερικές από τις αποφάσεις που πήρε ο διαιτήτης της αναμέτρησης.

Ο Έκτορ Μπεγερίν αμφισβήτησε τη συνέπεια των διαιτητικών αποφάσεων, μετά την εντός έδρας ήττα της Μπέτις από την Μπαρτσελόνα με 5-1, ενώ παραδέχτηκε ότι η κόκκινη κάρτα του Φακούντο Μπερνάλ έκανε ένα το ήδη δύσκολο έργο των γηπεδούχων ακόμη πιο δύσκολο.

Αναλυτικότερα, μιλώντας στο «DAZN» μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο αμυντικός της Σεβιγιάνων αναγνώρισε την επιθετική ποιότητα των Καταλανών, αλλά ένιωσε ότι κάποιες αμφιλεγόμενες αποφάσεις που έλαβε ο διαιτητής επηρέασαν τον αγώνα.

Ο Μπεγερίν σημείωσε ότι η Μπέτις αγωνιζόταν καλά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, παρά τη δυσκολία που είχε στο να αμυνθεί εναντίον της ομάδας του Φλικ. Ωστόσο, αμφισβήτησε το κατά πόσον παρόμοια περιστατικά είχαν κριθεί με συνέπεια, ενώ τόνισε ότι η ομάδα του δεν μπορούσε να αντέξει το να χάσει έναν παίκτη λόγω κόκκινης κάρτας.

«Η άμυνα εναντίον της Μπάρτσα είναι τόσο δύσκολη, το παιχνίδι ήταν ισόπαλο κατά καιρούς, αλλά στη συνέχεια υπήρξαν μερικές άδικες αποφάσεις και για τις δύο πλευρές. Ωστόσο οι τιμωρίες δεν είναι οι ίδιες και για τις δύο πλευρές. Αλλά δεν μπορούμε να αντέξουμε αυτή την κόκκινη κάρτα σε τέτοιου είδους αγώνες. Μίλησα με τον Μπερνάλ. Ζήτησε συγγνώμη από την ομάδα. Αλλά ακόμα και με έναν παίκτη λιγότερο, σταθήκαμε απέναντί ​​τους μέχρι το τέλος, προτού τελικά καταρρεύσουμε».

🚨‼️ BELLERÍN, SOBRE LA POLÉMICA: 🙄 "La mano viene de un empujón... y hay juego peligroso en el tercer gol del Barça". 🗣️ "Siempre ha dicho que el trabajo de un árbitro es muy difícil, no quiero excusarme en eso". https://t.co/jO4boi7jwg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 17, 2026

Ο αμυντικός αναφέρθηκε επίσης και στο ακυρωθέν γκολ του Λο Σέλσο, το οποίο πήρε πίσω το VAR για χέρι στο ξεκίνημα της φάσης και το συνέκρινε με το τρίτο γκολ των «Μπλαουγκράνα», το οποίο θεώρησε πως έπρεπε να ακυρωθεί, όμως εν τέλει μέτρησε κανονικά.

«Υπήρξαν άδικες διαιτητικές αποφάσεις. Το χέρι του Κούτσο (στο ακυρωθέν γκολ της Μπέτις) προήλθε από σπρώξιμο και (ο διαιτητής) δεν χαρακτήρισε επικίνδυνο παιχνίδι στον Φερμίν. Δεν το τιμώρησε με τον ίδιο τρόπο. Είναι δύο αμφίβολες φάσεις όπου η Μπέτις τιμωρείται στη μία και η Μπάρτσα ανταμείβεται στην άλλη. Είναι άδικο».

«Η δουλειά ενός διαιτητή είναι πολύ δύσκολη. Αλλά αυτά είναι πολύ αμφίβολα παιχνίδια όπου ο ένας τιμωρείται και ο άλλος ανταμείβεται. Χάνουμε το παιχνίδι μετά. Δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω αυτό ως δικαιολογία. Ελπίζω αυτές οι αδικίες να μην ξοδέψουν περισσότερη ενέργεια».

Héctor Bellerín, en DAZN: "Ha habido decisiones arbitrales injustas. La mano del Cucho viene de un empujón y no pitó juego peligroso a Fermín. No lo castigó de la misma forma". "Son dos jugadas dudosas donde en una se castiga al Betis y en otra se premia al Barça. Es injusto". October 17, 2026

Ο Μπεγερίν υπερασπίστηκε τέλος τον Μπερνάλ μετά την αποβολή του, λέγοντας ότι η ομάδα θα αντιμετωπίσει το λάθος εσωτερικά και θα επικεντρωθεί στη βελτίωση στον επόμενο αγώνα της.

«Υπάρχουν αποδυτήρια όπου λέμε ο ένας στον άλλον τα καλά και τα κακά. Όλοι κάνουμε λάθη. Θα τα διορθώσουμε στον επόμενο αγώνα. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε».