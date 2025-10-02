Ο Τσιάρτας αποθέωσε τον Βλαχοδήμο: «Επιτυχημένη μεταγραφή, από την οποία θα επωφεληθεί η Σεβίλλη»

Ο Βασίλης Τσιάρτας μίλησε για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο σε ισπανικό Μέσο και αποθέωσε τον Έλληνα γκολκίπερ για τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της Σεβίλλης.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος συνεχίζει να αποσπά διθυραμβικά σχόλια στη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα και αναμένεται να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο για την Μπαρτσελόνα στην επικείμενη αναμέτρησή τους για τη La Liga (5/10).

Ο Έλληνας τερματοφύλακας, άλλωστε, στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του εναντίον των Μπλαουγκράνα δεν έχει δεχθεί γκολ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Βασίλης Τσιάρτας μίλησε στην ισπανική Estadio Deportivo χωρίς να κρύψει το θαυμασμό του για τον συμπατριώτη του, λέγοντας χαρακτητριστικά: «Ο Οδυσσέας είναι πολύ καλός τερματοφύλακας, έχει εξαιρετικές ικανότητες. Πάνω απ’ όλα, σού εμπνέει ασφάλεια όταν είναι κάτω από τα δοκάρια, αντιδρά γρήγορα, έχει την ικανότητα να απομακρύνει σωστά τη μπάλα με τα πόδια κι ελέγχει τους αμυντικούς του, γιατί είναι πάντα προσεκτικός σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού».

Ο άλλοτε άσος της Σεβίλλης τονίζει επίσης την ταχύτητα με την οποία ο Βλαχοδήμος έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των Σεβιγιάννων, αναφέροντας: «Είναι πολύ σημαντικό ότι προσαρμόστηκε τόσο γρήγορα στην ομάδα. Θα βελτιώνεται όλο και περισσότερο από αγώνα σε αγώνα και πιστεύω ότι θα εξελιχθεί σε μια πολύ επιτυχημένη μεταγραφή».

Ο ίδιος μάλιστα θεωρεί ότι ο Βλαχοδήμος έχει ως προσωπικό στόχο και το να συμμετάσχει στο Μουντιάλ του 2026, εφόσον η Εθνική προκριθεί και η καλή του παρουσία μπορεί να τον καθιερώσει ως βασικό γκολκίπερ για την Ελλάδα.