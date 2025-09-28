Βασικός στην ενδεκάδα της Σεβίλλης ο έλληνας τερματοφύλακας, Οδυσέας Βλαχοδήμος, στο παιχνίδι κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο

Με τον Οδυσέα Βλαχοδήμο στο βασικό σχήμα θα αντιμετωπίσει η Σεβίλλη τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον επικείμενο αγώνα πρωταθλήματος (28/09 15:00). Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ταξίδεψε στο Βαγιεκάς της Μαδρίτης στα πλάισια της 7ης αγωνιστικής της La Liga με στόχο τη νίκη που θα την ανεβάσει και άλλο στο πίνακα της βαθμολογίας και θα την οδηγήσει στις θέσεις που προσφέρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η Σεβίλλη (12η θέση 7 βαθμούς) προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τη Βιγιαρεάλ με ανατροπή (1-2), ενώ η Ράγιο Βαγιεκάνο (14η θέση 5 βαθμούς) προέρχεται και εκείνη από την ήττα κόντρα στην Ατλέτικο με 3-2, ενώ δε έχει ακόμη καταφέρει να κερδίσει στην έδρα της καθώς η μόνη της φετινή νίκη σημειώθηκε στη Καταλονία κόντρα στη Χιρόνα (1-3).

pic.twitter.com/wC8sYZ3rPg

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 28, 2025