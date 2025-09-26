Σέρχιο Μπουσκέτς: Το «αντίο» της Μπαρτσελόνα στον Ισπανό μέσο
Τους τελευταίους μήνες της καριέρας του διανύει πλέον ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Ο σπουδαίος Ισπανός αμυντικός μέσος ανακοίνωσε επίσημα πως θα βάλει «τέλος» στην τεράστια καριέρα του, με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Ίντερ Μαϊαμι την τρέχουσα σεζόν (πριν το φινάλε του έτους).
Αρκετοί ήταν οι παίκτες που συνεχάρησαν τον 37χρονο χαφ για τα όσα κατάφερε τόσα χρόνια στους αγωνιστικούς χώρους, με τον Σέρχιο Ράμος, χρόνια αντίπαλό του ως μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και συμπαίκτη στην Εθνική Ισπανίας, να κάνει λόγο για έναν από τους λαμπρότερους μέσους της ιστορίας.
Δείτε ΕπίσηςΣέρχιο Μπουσκέτς: Η μοναξιά της απλότητας
Φυσικά, η Μπαρτσελόνα δεν θα μπορούσε να λείπει από τον... χορό, με τους Καταλανούς μέσω post στα social media να ευχαριστούν τον Μπουσκέτς για την πορεία του στον σύλλογο και το άθλημα, χαρακτηρίζοντας τον φυσικά, θρύλο του συλλόγου. «Η ομάδα της ζωής σου. Θρύλος του συλλόγου. Σε ευχαριστούμε για το ποδόσφαιρό σου, Σέρχιο», ήταν η χαρακτηριστική λεζάντα.
The Club of your life 💙❤️— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 26, 2025
A legend at our Club 🌟
Thanks for all the football, Sergio! pic.twitter.com/1UEyVOh0hR
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.