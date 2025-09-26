Με ανάρτησή τους στα social media οι Καταλανοί είπαν το δικό τους «ευχαριστώ» και παράλληλα «αντίο» στον Σέρχιο Μπουσκέτς, που ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα γήπεδα.

Τους τελευταίους μήνες της καριέρας του διανύει πλέον ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Ο σπουδαίος Ισπανός αμυντικός μέσος ανακοίνωσε επίσημα πως θα βάλει «τέλος» στην τεράστια καριέρα του, με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Ίντερ Μαϊαμι την τρέχουσα σεζόν (πριν το φινάλε του έτους).

Αρκετοί ήταν οι παίκτες που συνεχάρησαν τον 37χρονο χαφ για τα όσα κατάφερε τόσα χρόνια στους αγωνιστικούς χώρους, με τον Σέρχιο Ράμος, χρόνια αντίπαλό του ως μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και συμπαίκτη στην Εθνική Ισπανίας, να κάνει λόγο για έναν από τους λαμπρότερους μέσους της ιστορίας.

Φυσικά, η Μπαρτσελόνα δεν θα μπορούσε να λείπει από τον... χορό, με τους Καταλανούς μέσω post στα social media να ευχαριστούν τον Μπουσκέτς για την πορεία του στον σύλλογο και το άθλημα, χαρακτηρίζοντας τον φυσικά, θρύλο του συλλόγου. «Η ομάδα της ζωής σου. Θρύλος του συλλόγου. Σε ευχαριστούμε για το ποδόσφαιρό σου, Σέρχιο», ήταν η χαρακτηριστική λεζάντα.