Με επίσημη ανακοίνωσή της η Ίντερ Μαϊάμι γνωστοποίησε αυτό που ήταν... κοινό μυστικό, πως ο Σέρχιο Μπουσκέτς αποχωρεί από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν του MLS.

Από τα τέλη Αυγούστου είχε διαρρεύσει πως ο Σέρχιο Μπουσκέτς σκεφτόταν σοβαρά το ενδεχόμενο να βάλει «τίτλους τέλους» στην τεράστια καριέρα του. Ο ίδιος μάλιστα σε δηλώσεις του είχε ουσιαστικά επιβεβαιώσει τις φήμες, αφού είχε πει χαρακτηριστικά πως «Είμαι πιο κοντά στο να ''κλείσω'' την καριέρα μου παρά να συνεχίσω».

Σχεδόν ένα μήνα μετά, η συγκεκριμένη διαρροή επιβεβαιώθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο, καθώς η Ίντερ Μαϊάμι δημοσίευσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας γνωστοποιεί πως ο «Μπούσι» όντως θα «κρεμάσει» τα παπούτσια του, στο φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου του MLS, αναφέροντας πως τα Playoff του πρωταθλήματος θα αποτελέσουν τις τελευταίες ποδοσφαιρικές παραστάσεις του σπουδαίου Ισπανού μέσου.

Στην έως τώρα πορεία του με τον σύλλογο ιδιοκτησίας του Ντέιβιντ Μπέκαμ από το 2023, ο 37χρονος μετράει 105 συμμετοχές, με 1 γκολ, 16 ασίστ και δυο τρόπαια (Leagues Cup, Supporters Shield). Ωστόσο, ο κόσμος τον θυμάται από την πολυετή παρουσία του στην Μπαρτσελόνα, με την οποία «σάρωσε» κάθε τίτλο που βρήκε στο διάβα του, αποτελώντας αναμφίβολα έναν εκ των κορυφαίων της θέσης του ever.

My favorite player - Sergio Busquets just announced that he’s retiring from football and I have tears in my eyes.



This one cuts deep. Thank God I have Pedri, but football will never be the same for me without Busquets.



There’s never been a better player than him in that role.… pic.twitter.com/1mD8KVwkDQ — Teeji (@_namedNameless) September 26, 2025

Συνολικά, αγωνίστηκε σε 722 επίσημα παιχνίδια με τους «μπλαουγκράνα», σημειώνοντας 18 γκολ και μοιράζοντας 46 ασίστ, ενώ κατέκτησε 32 τίτλους, μεταξύ των οποίων 3 Champions League. Τέλος, η σπουδαία πορεία του φυσικά περιλαμβάνει τίτλους και με την Εθνική Ισπανίας, το Μουντιάλ του 2010 και το Euro του 2012, με τον Μπουσκέτς να έχει 143 εμφανίσεις και 3 γκολ με το εθνόσημο.