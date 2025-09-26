Σέρχιο Μπουσκέτς: Η μοναξιά της απλότητας

Καλοκαίρι 2008. Η Μπαρτσελόνα προέρχεται από μια «μέτρια» σεζόν, έχοντας τερματίσει 18 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Ρεάλ Μαδρίτης, στην 3η θέση της -τότε- Primera Division. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναλαμβάνει τα ηνία της πρώτης ομάδας, με στόχο να τη «σουλουπώσει», να την κάνει ξανά ανταγωνιστή των μεγάλων τίτλων (πρωτάθλημα, Champions League). Μετά την ήττα στην πρεμιέρα από τη Νουμάνθια (1-0), οι Καταλανοί «γκελάρουν» και μέσα στο σπίτι τους, μένοντας στο 1-1 με τη Σαταντέρ. Είναι το παιχνίδι που ο Πεπ μας συστήσει τον 20χρονο τότε, Σέρχι.

Ψηλός αλλά «πετσί και κόκκαλο», αποδεδειγμένα δεν «γέμισε το μάτι» σε κανέναν, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που να μπορεί να τον κάνει να ξεχωρίζει. Ο Γκουαρδιόλα όμως τον ήξερε καλά, είχαν περάσει παρέα την προηγούμενη σεζόν στην β' ομάδα, παίρνοντας μάλιστα και την άνοδο από την 3η Κατηγορία.

«Τεχνικά είναι ανώτερος από Τουρέ και Κεϊτά. Κρατάει την θέση του λες και είναι βετεράνος, κάνει το δύσκολο να φαίνεται απλό. Ξέρει που να κινείται χωρίς την μπάλα ώστε να την ανακτήσει άμεσα. Και όλα αυτά στο πρώτο του ματς, χωρίς την παραμικρή εμπειρία». Τάδε έφη Γιόχαν Κρόιφ, αμέσως μετά το ντεμπούτο του Μπουσκέτς. Λίγοι κατάλαβαν τι θα ακολουθούσε. Οι περισσότεροι «πείστηκαν» οκτώ μήνες μετά, όταν η Μπάρτσα κατακτούσε το Champions League στη Ρώμη.