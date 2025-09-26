Ράμος για Μπουσκέτς: «Το ποδόσφαιρο χάνει έναν από τους λαμπρότερους μέσους με τους οποίους έχω παίξει»

Ο Σέρχιο Ράμος αφιέρωσε ένα post στο Instagram για να μιλήσει για τον Σέρχιο Μπουσκέτς, ο οποίος ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Η Ίντερ Μαϊάμι επιβεβαίωσε πως ο Σέρχιο Μπουσκέτς θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, κάτι το οποίο είχε διαρρεύσει ήδη από το καλοκαίρι. Η σεζόν που διανύει στο MLS θα είναι και η τελευταία μιάς σπουδαίας καριέρας, η οποία δεν άφησε ασυγκίνητους ακόμα και μερικούς από τους μεγαλύτερους αντιπάλους του στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ο Σέρχιο Ράμος, κόντρα στον οποίον έχει παίξει για 2.977 αγωνιστικά λεπτά, θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στον συμπατριώτη του, μιλώντας με τα πιο κολακευτικά λόγια για την προσωπικότητα και την ποδοσφαιρική κλάση ενός από τους σπουδαιότερους μέσους.

Αναλυτικά όσα γράφει στη λεζάντα του ο Ισπανός μπακ της Μοντερέι:

«Μπούσι, είσαι ο ορισμός του πώς να είσαι εξαιρετικός χωρίς να παύεις να είσαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Αντίπαλος τις περισσότερες φορές, συμπαίκτης για πολλές άλλες, πάντα ξεχώριζες για την κλάση, το όραμα και την ποιότητα του ποδοσφαίρου σου, καθώς και για τον ταπεινό και αυθεντικό τρόπο ύπαρξής σου. Το ποδόσφαιρο χάνει έναν από τους πιο λαμπρούς μέσους με τους οποίους έχω παίξει ποτέ, αλλά φεύγεις με την αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη όλων όσοι έζησαν μαζί σου και όλων όσοι αγαπούν αυτό το άθλημα. Σε ευχαριστώ που είσαι ένας σπουδαίος παίκτης, ένας σπουδαίος συμπαίκτης και ένας σπουδαίος φίλος. Σου εύχομαι τα καλύτερα για το επόμενο στάδιο στη ζωή σου. Φιλιά, αδερφέ μου».