Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι το Camp Nou δεν είναι ακόμη έτοιμο να ανοίξει τις θύρες του και ως εκ τούτου η αναμέτρηση με τη Χετάφε (21/9) θα διεξαχθεί στο βοηθητικό γήπεδο της ομάδας.

Η ζήτημα του Camp Nou απασχολεί την Μπαρτσελόνα το τελευταίο διάστημα ενόψει και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας για το Champions League. Όσον αφορά την La Liga, φαίνεται πως τα εγκαίνια του ανακαινισμένου της γηπέδου θα καθυστερήσουν περαιτέρω.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσής της, η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε τον κόσμο της ομάδας ότι το Camp Nou δεν θα είναι ακόμη στη διάθεση του συλλόγου για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τη Χετάφε, στις 21 Σεπτεμβρίου, με τα έργα να συνεχίζονται ωστόσο με γοργούς ρυθμούς. Ως εκ τούτου, το βοηθητικό γήπεδο «Γιόχαν Κρόιφ» θα φιλοξενήσει το ματς, όπως έγινε και πρόσφατα απέναντι στην Βαλένθια.

Το πλάνο είναι η ομάδα να προλάβει να αγωνιστεί απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν μέσα στην παραδοσιακή της έδρα (1 Οκτωβρίου), ενώ θυμίζουμε ότι άπαντες -κυρίως στην Ελλάδα- περιμένουν να δουν τι θα συμβεί για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και το γήπεδο που τελικά θα παίξουν οι δύο ομάδες. Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τους Ερυθρόλευκους στις 21 Οκτωβρίου.

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο αγώνας της 5ης αγωνιστικής της La Liga που θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου εναντίον της Χετάφε, δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί στο Spotify Camp Nou.

Ο σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για να λάβει τις απαραίτητες διοικητικές άδειες για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τις επόμενες ημέρες. Για τον λόγο αυτό, ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Johan Cruyff Stadium», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση των Μπλαουγκράνα.