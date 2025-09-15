Το... τρέξιμο της Μπαρτσελόνα δείχνει να πιάνει τόπο, αφού οι Καταλανοί φαίνεται πως σύντομα θα επιστρέψουν στο Camp Nou, παίζοντας και τα παιχνίδια του Champions League στην παραδοσιακή τους έδρα.

Η Μπαρτσελόνα μετρά αντίστροφα για τη σπουδαία επιστροφή της στο «σπίτι» της. Οι Μπλαουγκράνα έβαλαν... τούρμπο στα τελικά θεματάκια της ολοκλήρωσης του Champions League και φαίνεται πως οι κόποι τους θα πιάσουν τόπο.

Όπως μετέδωσαν στην Ισπανία, η Μπάρτσα έχει στα χέρια της πια το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Εργασιών της ανακαίνισης του σταδίου της και θα επιστρέψει άμεσα σε αυτό με περιορισμένη χωρητικότητα, που θα αγγίζει τις 27.000. Δείχνει δύσκολο να αντιμετωπίσει στο Camp Nou τη Χετάφε την ερχόμενη Κυριακή (21/09), ωστόσο θα... σπάσει το ρόδι με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 28 του μήνα.

Αυτά όσον αφορά στη La Liga. Σύμφωνα με το Chiringuito, στην Μπαρτσελόνα είναι αποφασισμένοι να μη χαραμίσουν κανένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και έχουν ήδη ενημερώσει την UEFA πως δεν θα αγωνιστούν ξανά στο «Μονζουίκ». Έτσι, ενώ αναμενόταν πως τα ευρωπαϊκά εγκαίνια του Camp Nou θα έχουν για καλεσμένο τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου, φαίνεται πως οι άνθρωποι του συλλόγου είναι πεπεισμένοι να παίξουν και την 1η Οκτώβρη κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν στην παραδοσιακή τους έδρα. Βέβαια, οι απαιτήσεις της UEFA για τον βαθμό ολοκλήρωσης των εργασιών είναι πιο αυστηρές από αυτές της La Liga και μένει να φανεί αν η Μπαρτσελόνα θα προλάβει να τις συναντήσει.