«Ο Βλαχοδήμος ''χτυπάει'' την πόρτα του Αλμέιδα για την εντεκάδα στη Σεβίλλη»

Τα ισπανικά μέσα θεωρούν πως ήρθε η ώρα για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια της Σεβίλλης, μετά τις κακές εμφανίσεις του Νίλαντ.

Το γκολ του Φερνάντες στο 85ο λεπτό ήταν σωτήριο για τη Σεβίλλη, καθώς η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα γλίτωσε την 3η της ήττα σε 4 ματς της La Liga, παίρνοντας εν τέλει τον βαθμό απέναντι στην Έλτσε (2-2) το βράδυ της Παρασκευής (12/9).

Για ακόμη μια φορά η εμφάνιση της ομάδας του «Πελάδο» προβλημάτισε και γέννησε ερωτηματικά. Ένα εξ' αυτών έχει σχέση με τη θέση του τερματοφύλακα, καθώς ο Νίλαντ έκανε σοβαρό λάθος στο 2ο γκολ των φιλοξενούμενων, ενώ συνολικά ο Νορβηγός κίπερ έχει δεχθεί 7 γκολ σε 4 αγωνιστικές.

Αρκετά δημοσιεύματα στην Ισπανία θεωρούν πως ήρθε -μάλλον- η ώρα να δούμε στο αρχικό σχήμα τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, που μέχρι στιγμής έχει βρεθεί μόλις 2 φορές στην αποστολή του Αργεντίνου τεχνικού. Συγκεκριμένα, κείμενο της As θεωρεί πως είναι θέμα χρόνου ο Έλληνας κίπερ να υπερασπιστεί την εστία των Σεβιγιάνων, καθώς όπως αναφέρει, δεν μετακόμισε στην Ανδαλουσία για να είναι αναπληρωματικός.