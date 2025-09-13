Σεβίλλη - Έλτσε 2-2: Πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στο φινάλε η ομάδα του Αλμέιδα
Η Σεβίλλη δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στις νίκες της στη La Liga, έμεινε στο ισόπαλο 2-2 απέναντι στην Έλτσε και παρέμεινε στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα κατάφερε να... σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας στο 85ο λεπτό, ενώ μέχρι τότε βρισκόταν πίσω στο σκορ.
Ο Ρομέρο είχε βάλει μπροστά στο σκορ τη Σεβίλλη στο 28', όμως η Έλτσε αντεπιτέθηκε στο δεύτερο μέρος. Αρχικά ισοφάρισε με τον Αντρέ Σίλβα (54') και στη συνέχεια έκανε την ανατροπή με τον Μιρ στο 70'. Η Σεβίλλη πίεσε και κατάφερε να πάρει τον έναν βαθμό χάρη στο τέρμα του Πεκέ, παρά την προσπάθειά της στα τελευταία λεπτά για να διεκδικήσει το «τρίποντο».
