«Φερμίν και Γκάβι κόντεψαν να έρθουν στα χέρια, παρενέβησαν οι ψυχραιμότεροι για να μην ξεφύγει η κατάσταση»

Δυο άσχημα περιστατικά έλαβαν χώρα κατά την προετοιμασία των Καταλανών, μεταξύ Φερμίν Λόπεθ και Γκάβι, ωστόσο παρά το ότι κόντεψαν να... πιαστούν στα χέρια, το θέμα θεωρείται λήξαν.

Παραμένει, έστω και με πολύ μικρότερη «σημασία» στο ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα, η ένταση μεταξύ Φερμίν Λόπεθ και Γκάβι.

Οι δυο νεαροί χαφ των πρωταθλητών Ισπανίας οι οποίοι είναι φίλοι από μικρά παιδιά, είχαν δυο άσχημα περιστατικά τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Το πρώτο χρονικά συνέβη κατά τη διάρκεια της περιοδείας στην Ασία, όταν κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης, ο Γκάβι θέλοντας να προλάβει την μπάλα, έπεσε «άτσαλα» πάνω στον Φερμίν, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να βρεθεί στο χορτάρι και να χρειαστεί βοήθεια για να συνεχίσει.

Λίγες μέρες αργότερα, και έχοντας επιστρέψει στη Βαρκελώνη, οι δυο μέσοι κυριολεκτικά κόντεψαν να έρθουν στα χέρια, αφού ξεκίνησαν να ανταλλάζουν άσχημα λόγια μεταξύ τους, με αποτέλεσμα οι πιο ψύχραιμοι να τους χωρίσουν και αργότερα ο Χάνσι Φλικ να μιλήσει με αμφότερους έτσι ώστε να ηρεμήσει τα «πνεύματα».

Πάντως, το όλο θέμα μάλλον θεωρείται λήξαν, αφού μετά την παραμονή του στην Μπαρτσελόνα (αρνήθηκε πρόταση της Τσέλσι), ο Φερμίν σε δηλώσεις του στη Mundo Deportivo τόνισε πως ο Γκάβι είναι φίλος του από την ηλικία των 12 ετών, με τους δυο να είναι σαν αδέρφια, ενώ εξήγησε πως αρέσει στον κόσμο να κάνει εικασίες...