Αντιπρόεδρος Μπαρτσελόνα: «Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα παίξουμε στο ''Καμπ Νου'' με τη Χετάφε»

Η Έλενα Φορτ τόνισε σε δηλώσεις τις πως παραμένει αβέβαιο το αν το ματς με τη Χετάφε (21/9) θα διεξαχθεί στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου».

Συνεχίζεται η... αναμονή για την επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου», έστω και με πολύ λιγότερες θέσεις από όσες εν τέλει θα διαθέτει, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Οι «μπλαουγκράνα» είναι έτοιμοι για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, όμως θα υποδεχθούν τη Βαλένθια στο στάδιο «Γιόχαν Κρόιφ», το εφεδρικό τους γήπεδο, την προσεχή Κυριακή (14/9, 22:00). Και αν τα αισιόδοξα σενάρια και ρεπορτάζ έκαναν λόγο για «πρώτη» του «Spotify Camp Nou» στις 21 Σεπτεμβρίου με αντίπαλο τη Χετάφε, πλέον και αυτό είναι στον... αέρα.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις της η Έλενα Φορτ, αντιπρόεδρος θεσμικών υποθέσεων της Μπάρτσα, δεν υπάρχουν εγγυήσεις πως το συγκεκριμένο ματς (σσ με Χετάφε) θα γίνει στη φυσική έδρα του συλλόγου.

«Ελπίζουμε να έχουμε την άδεια. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε εκεί το συντομότερο δυνατό. Εργαζόμαστε για να ξεκινήσουμε στο Καμπ Νου την 1η Οκτωβρίου», είπε χαρακτηριστικά, με το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League να μοιάζει τη δεδομένη στιγμή ως το επικρατέστερο για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο «σπίτι» της Μπαρτσελόνα.