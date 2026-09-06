Η Μπαρτσελόνα έκανε επίδειξη δύναμης στο «Μεστάγια». Επικράτησε 5-0 της Βαλένθια και συνέχισε το νικηφόρο σερί της στην 5η «στροφή» της La Liga κόντρα στις Νυχτερίδες του Κορμπεράν, που αγνοούν το θετικό αποτέλεσμα.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε με το… πόδι πατημένο στο γκάζι και από τα πρώτα λεπτά έδειξε πως ήθελε να πάρει στα χέρια της τον έλεγχο κόντρα στην Βαλένθια. Χωρίς καμία δυσκολία έφυγε με το «διπλό» (5-0) από στο «Μεστάγια» που... κόχλαζε κατά του προέδρου της ομάδας.

Η ομάδα του Φλίκ δεν άργησε να βρει το γκολ. Στο 6ο λεπτό ο Γιαμάλ κινήθηκε από τα δεξιά, δέχθηκε την κάθετη πάσα του Φερμίν Λόπεθ και με ωραίο αριστερό πλασέ νίκησε τον Ντιμιτριέφσκι για το 0-1.Οι Μπλαουγκράνα συνέχισαν να πιέζουν και λίγα λεπτά αργότερα ο Γιαμάλ έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα. Αυτή τη φορά, όμως, το VAR είχε διαφορετική άποψη και το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Σε αμφότερες τις φάσεις, πάντως, ο Ντιμιτριέφσκι δεν είχε την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση...

Η Βαλένθια προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι, όμως η ομάδα του Χάνσι Φλικ είχε τον απόλυτο έλεγχο και έφτανε με ευκολία έξω από την περιοχή των γηπεδούχων.

Στο 19ο λεπτό έγινε… χαμός στο «Μεστάγια», με τους οπαδούς της Βαλένθια να μπαίνουν στις εξέδρες μετά τη διαμαρτυρία τους έξω από το γήπεδο κατά του Πίτερ Λιμ. Στο 22’ ήρθε και το δεύτερο χτύπημα. Ο Γκόρντον βρήκε τον Φερμίν Λόπεθ, με τον Ισπανό να τελειώνει ιδανικά τη φάση με το αριστερό και να γράφει το 0-2.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απαντήσουν, με τον Ντανζουμά να είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης. Ο Ολλανδός απείλησε, όμως ο Ζοάν Γκαρθία ήταν εκεί και κράτησε ανέπαφη την εστία του. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους η Μπαρτσελόνα συνέχισε να ψάχνει και τρίτο γκολ, όμως αυτή τη φορά ο Ντιμιτριέφσκι δήλωσε «παρών», κρατώντας το 0-2 μέχρι την ανάπαυλα.

Στο ίδιο μήκος κύματος συνεχίστηκε και το δεύτερο ημίχρονο. Στο 50’, ο Φερμίν Λόπεθ έφυγε γρήγορα στην αντεπίθεση, βρήκε τον Ραφίνια και ο Βραζιλιάνος από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3.Οι Καταλανοί συνέχισαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και έψαξαν και τέταρτο γκολ και φυσικά αυτό ήρθε. Ο Ντάνι Όλμο βρήκε τον Πέδρι μέσα στην περιοχή και ο Ισπανός με ψύχραιμο δεξί πλασέ έστειλε την μπάλα στη γωνία για το 0-4. Όμως ο Γιαμάλ δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα και στο 84' έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και «κλείδωσε» το 5-0.



Με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του Χάνσι Φλικ Με έκανε το 4/4.Στον αντίποδα, η Βαλένθια του Κορμπεράν παραμένει χωρίς νίκη, έχοντας πλέον μπροστά της αρκετό δρόμο για να αλλάξει την εικόνα της.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ντιμιτριέβσκι, Μαφέο (53’ Έλιοτ), Αρνάου Μαρτίνεθ, Πεπέλου (53’ Τάρεγκα), Ντιακαμπί (63’ Σάτο), Βάθκεθ (53’ Γκαγιά), Ντιένγκ, Οτόρμπι (76’ Ντούρο), Ούγκρινιτς, Γκέρα (63’ Κόρδοβα), Ντανζουμά.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γιοάν Γκαρσία, Κουμπαρσί (62’ Κρίστενσεν), Χεράρδ Μαρτίν, Έρικ Γκαρσία (28’ Κουντέ), Εσπάρτ, Ρόδρι (62’ Μπερνάλ), Πέδρι (81’ Γκάμπριελ Ζέσους), Φερμίν (75’ Όλμο), Γιαμάλ, Γκόρντον (62’ Αντεγέμι), Ραφίνια