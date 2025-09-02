Άντονι: Η Μπέτις «έδεσε» τον Βραζιλιάνο μέχρι το 2030
Η μεταγραφή του Άντονι στη Ρεάλ Μπέτις ολοκληρώθηκε επίσημα, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συμφωνία των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 25χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός θα είναι κάτοικος Ισπανίας μέχρι το 2030, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διατηρεί το 50% ποσοστό μεταπώλησης, διασφαλίζοντας έτσι ένα σημαντικό κομμάτι από μια πιθανή μελλοντική πώληση.
Η καριέρα του Άντονι στους «Κόκκινους Διαβόλους» δεν εξελίχθηκε όπως όλοι περίμεναν. Αφού κόστισε στους Άγγλους 95 εκατομμύρια ευρώ, προερχόμενος από τον Άγιαξ, ο Βραζιλιάνος δεν κατάφερε να δικαιώσει πλήρως την επένδυση. Σε 92 εμφανίσεις, πέτυχε μόλις 12 γκολ και μοίρασε 5 ασίστ, ενώ συμμετείχε στην κατάκτηση ενός League Cup και ενός FA Cup.
🇪🇺🪩🕺
Europe's Living a Celebration. pic.twitter.com/qDm3JgCEmX— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 2, 2025
Δείτε ΕπίσηςΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Παρελθόν οι Άντονι και Χόιλουντ, ανακοινώθηκαν από Μπέτις και Νάπολι
Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στους Ανδαλουσιάνους, μετρώντας 26 συμμετοχές, όπου βρήκε δίχτυα 9 φορές και μοίρασε 5 ασίστ.
Να θυμίσουμε πως ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τη Μπέτις στην Τούμπα στις 22 Ιανουαρίου 2026 για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπέτις: «Η Ρεάλ Μπέτις και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Αντόνι Ο Βραζιλιάνος επιθετικός υπέγραψε μέχρι το 2030
Η Ρεάλ Μπέτις Μπαλομπιέ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθαν σε συμφωνία για τη μόνιμη μεταγραφή του Αντόνι Ματέους ντος Σάντος.
Ο Αντόνι, γεννημένος στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας (24 Φεβρουαρίου 2000), επιστρέφει στους Βερδιμπλάνκος υπογράφοντας συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι το 2030.
Η καριέρα του επιθετικού ξεκίνησε επαγγελματικά στη Σάο Πάολο πριν κάνει το μεγάλο βήμα για την Ευρώπη το 2020. Μετά από θητείες σε Άγιαξ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Αντόνι έφτασε για πρώτη φορά στη Ρεάλ Μπέτις κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο της προηγούμενης σεζόν.
Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τη φανέλα των «πρασίνων και λευκών» απέφεραν 9 γκολ και 6 ασίστ σε 26 συμμετοχές, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην πρόκριση της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στην ιστορική πορεία μέχρι τον τελικό του UEFA Conference League.
Ο νέος παίκτης της Μπέτις είναι πλήρες μέλος της εθνικής Βραζιλίας, έχοντας αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.