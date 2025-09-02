Παίκτης της Μπέτις με κάθε επισημότητα είναι ο Αντόνι, αφού η Γιουνάιτεντ ήρθε σε συμφωνία με τους Ανδαλουσιανούς.

Η μεταγραφή του Άντονι στη Ρεάλ Μπέτις ολοκληρώθηκε επίσημα, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συμφωνία των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 25χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός θα είναι κάτοικος Ισπανίας μέχρι το 2030, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διατηρεί το 50% ποσοστό μεταπώλησης, διασφαλίζοντας έτσι ένα σημαντικό κομμάτι από μια πιθανή μελλοντική πώληση.

Η καριέρα του Άντονι στους «Κόκκινους Διαβόλους» δεν εξελίχθηκε όπως όλοι περίμεναν. Αφού κόστισε στους Άγγλους 95 εκατομμύρια ευρώ, προερχόμενος από τον Άγιαξ, ο Βραζιλιάνος δεν κατάφερε να δικαιώσει πλήρως την επένδυση. Σε 92 εμφανίσεις, πέτυχε μόλις 12 γκολ και μοίρασε 5 ασίστ, ενώ συμμετείχε στην κατάκτηση ενός League Cup και ενός FA Cup.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στους Ανδαλουσιάνους, μετρώντας 26 συμμετοχές, όπου βρήκε δίχτυα 9 φορές και μοίρασε 5 ασίστ.

Να θυμίσουμε πως ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τη Μπέτις στην Τούμπα στις 22 Ιανουαρίου 2026 για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπέτις: «Η Ρεάλ Μπέτις και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Αντόνι Ο Βραζιλιάνος επιθετικός υπέγραψε μέχρι το 2030

Η Ρεάλ Μπέτις Μπαλομπιέ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθαν σε συμφωνία για τη μόνιμη μεταγραφή του Αντόνι Ματέους ντος Σάντος.

Ο Αντόνι, γεννημένος στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας (24 Φεβρουαρίου 2000), επιστρέφει στους Βερδιμπλάνκος υπογράφοντας συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι το 2030.

Η καριέρα του επιθετικού ξεκίνησε επαγγελματικά στη Σάο Πάολο πριν κάνει το μεγάλο βήμα για την Ευρώπη το 2020. Μετά από θητείες σε Άγιαξ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Αντόνι έφτασε για πρώτη φορά στη Ρεάλ Μπέτις κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο της προηγούμενης σεζόν.

Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τη φανέλα των «πρασίνων και λευκών» απέφεραν 9 γκολ και 6 ασίστ σε 26 συμμετοχές, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην πρόκριση της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στην ιστορική πορεία μέχρι τον τελικό του UEFA Conference League.

Ο νέος παίκτης της Μπέτις είναι πλήρες μέλος της εθνικής Βραζιλίας, έχοντας αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021»