Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Παρελθόν οι Άντονι και Χόιλουντ, ανακοινώθηκαν από Μπέτις και Νάπολι
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να προσπαθεί να γυρίσει σελίδα και μέρος αυτής της προσπάθειας ήταν και το καλοκαιρινό... ξεκαθάρισμα. Οι Κόκκινοι Διάβολοι αποχαιρέτησαν μια σειρά παικτών, ανάμεσα σε αυτούς και ο Ράσφορντ με τον Γκαρνάτσο, και πλέον ολοκλήρωσαν τη «σκούπα» με τις αποχωρήσεις των Ράσμους Χόιλουντ και Άντονι.
Η Νάπολι ανακοίνωσε τον δανεισμό του Νορβηγού στράικερ με οψιόν αγορά ύψους 44 εκατομμυρίων ευρώ και η Μπέτις την αγορά του Βραζιλιάνου εξτρέμ, που είχε ως δανεικό από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο, με 25 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζουμε πως ο βιρτουόζος winger θα βρεθεί και στον δρόμο του ΠΑΟΚ στο Europa League.
Rasmus is proud to be one of us! ✨
Leggi la news 👉 https://t.co/QV8zPtQDOA
💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeRasmus pic.twitter.com/3ezEFJmkwI— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 1, 2025
Το αξιοσημείωτο βέβαια έχει να κάνει με την τρελή «χασούρα» των Κόκκινων Διαβόλων. Τους Χόιλουντ και Άντονι πριν λίγα χρόνια τους αγόρασε αθροιστικά με περίπου 180 εκατομμύρια και, χωρίς να αποδώσουν τα αναμενόμενα, τους παραχώρησε με 70 εκατομμύρια. Μιλάμε δηλαδή για ένα «μείον» που αγγίζει τα 110 εκατομμύρια ευρώ και είναι χαρακτηριστικό της κακής διαχείρισης του συλλόγου.
The news that all of you wanted to read.— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) September 1, 2025
The GOAT is back.
Welcome home, @antony00! 💚
➡ https://t.co/8PIsDSkUIf pic.twitter.com/33sU2nmTQU
