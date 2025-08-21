Μπαρτσελόνα: Ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ «δένει» στη Καταλονία
Ο Φρένκι Ντε Γιόνγκ όπως όλα φαίνονται θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Μπαρτσελόνα καθώς ο Χάνσι Φλικ τον θέλει στο ρόστερ του. Οι συζητήσεις σχετικά με την ανανέωση του Ολλανδού ξεκίνησαν άμεσα και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία.Το συμβόλαιο που του προσφέρουν είναι μέχρι το 2028 ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα παράτασης του, για ένα επιπλέον έτος.
Ο ποδοσφαιριστής θα λαμβάνει ετησίως εννιά εκατ. ευρώ, ποσό που είναι αρκετά υψηλό με βάση τα τελευταία δεδομένα των Καταλανών και τη δυσχέρεια που υφίστανται. Ο Ντε Γιόνγκ αν καταφέρει και εξαντλήσει και το ένα επιπλέον έτος, τότε θα έχει συμπληρώσει δέκα συνολικά χρόνια στην Μπαρτσελόνα, αφού αποκτήθηκε απο αυτήν το 2019. Ταυτόχρονα ο 28χρονος μετράει ήδη 421 συμμετοχές, 39 γκολ, 49 ασίστ και 31.842 αγωνιστικά λεπτά με τους «Μπλαουγκράνα».
🚨 Frenkie de Jong will earn €9m net and will renew his contract with Barça until 2028 with the option of another year.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 21, 2025
— @elchiringuitotv pic.twitter.com/BNUXAAU4Lm
