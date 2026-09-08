Γιαμάλ: «Αν στη Ρεάλ δεν κερδίζουν τίτλους, πρόβλημά τους, η διαιτησία είναι μια χαρά» (vid)
Παρών στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (9/9, 19:45) αγώνα της Μπαρτσελόνα με τη Φέγενορντ για την πρεμιέρα του Champions League ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, στο πλάι του τεχνικού των πρωταθλητών Ισπανίας, Χάνσι Φλικ.
Ο νεαρός σταρ των «μπλαουγκράνα» δεν...μάσησε τα λόγια του σε καμία περίπτωση, απαντώντας ειλικρινά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Μια εξ' αυτών αφορούσε τη «Χρυσή Μπάλα», με τον 19χρονο να αναφέρει πως έχει καλές πιθανότητες να την κερδίσει, αλλά δεν αποτελεί προτεραιότητά του.
Αντίθετα, στόχος του είναι η ομαδική επιτυχία, αφού τόνισε πως με χαρά θα καθόταν στον πάγκο, εάν αυτό κριθεί από τον Φλικ. Πέραν αυτών ωστόσο, η ατάκα που κέρδισε και γίνεται viral, αφορά -φυσικά- τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ερωτηθείς για τα παράπονα των Μερένγκχες μετά την πρώτη τους ήττα από την Μπέτις (1-0), ο Γιαμάλ τόνισε πως η διαιτησία στη La Liga είναι μια χαρά, και χαρακτηριστικά ανέφερε πως «Αν η Ρεάλ δεν κερδίζει τίτλους αυτά τα χρόνια, είναι πρόβλημά της!».
🚨🚨Lamine Yamal 🇪🇸 sur le sujet des arbitres et sur le fait que le Real Madrid s’en plaigne :— Actu Foot (@ActuFoot_) September 8, 2026
« Je sais pas… SI LE REAL MADRID NE GAGNE RIEN DEPUIS 2 ANS C’EST LEUR PROBLÈME ! 🫵
NOUS, NOUS SOMMES CONTENTS DU TRAVAIL DES ARBITRES. 🤷♂️ » pic.twitter.com/Za7A3w0RtU
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