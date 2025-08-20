Προσφέρει ευκαιρία η Μπαρτσελόνα: Πωλητήριο σε 21χρονο χαφ που είχε πάνω από 35 συμμοτοχές!

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης του 21χρονου ακαδημαϊκού μέσου Μαρκ Κασαντό, με αρκετές ομάδες να έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις.

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως είναι έτοιμη να αφήσει την πόρτα ανοιχτή για τον 21χρονο Μαρκ Κασαντό, έναν παίκτη που έχει ήδη πάνω από 35 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν θέλει να φύγει, γνωρίζει καλά ότι ο χρόνος συμμετοχής του θα είναι περιορισμένος φέτος.

Στην πιάτσα κυκλοφορούν ήδη προτάσεις από ομάδες όπως η Κόμο, η Μπέτις και κυρίως η Γουλβς, που φέρεται να έχει βάλει στο τραπέζι πρόταση κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Μία πρόταση που δεν μπορεί να αγνοηθεί από τους Μπλαουγκράνα.

Ο Κασαντό είναι παιδί «δικό» της παιδί, καθώς έχει αναδειχθεί στις ακαδημίες της ομάδας και μέχρι στιγμής δεν έχει αγωνιστεί λεπτό στο πρώτο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα αυτή τη σεζόν. Συνολικά μετρά 41 εμφανίσεις και έχει βρεί δίχτυα μια φορά.