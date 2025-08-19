Η Μπαρτσελόνα έχει ως βασικό στόχο την επιστροφή της στο Καμπ Νου ωστόσο δεν έχει στα χέρια της τα απαραίτητα έγγραφα και στο πλάνο των Καταλανών είναι και το «Μονζουίκ»

Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου είναι ο πρωταρχικός στόχος των Καταλανών όμως αυτό γίνεται περίπλοκο όσο περνούν οι μέρες. Οι «μπλαουγκράνα» δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα για να επιστρέψουν στο σπίτι τους και ταυτόχρονα η προθεσμία πλησιάζει.

Το πλάνο ήταν για τους Καταλανούς να επιστρέψουν στις 14 Σεπτεμβρίου για την αναμέτρηση απέναντι στην Βαλένθια, ωστόσο η Μπαρτσελόνα υποχρεώνεται πριν από αυτό να ενημερώσει την UEFA σχετικά με το πού θα δώσει η ομάδα τα παιχνίδια του Champions League.Σημαντικό για την ομάδα της Καταλονίας ότι πρέπει όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης να γίνουν στο ίδιο γήπεδο.

Η Μπαρτσελόνα ήλπιζε να έχει ήδη στα χέρια της τα έγγραφα αυτά, όμως αυτό δε συνέβη. Τα έγγραφα είναι απαραίτητα για τη δημοτική αρχή έτσι ώστε να δοθεί άδεια χρήσης του γηπέδου καθώς και στους φιλάθλους για να παρευρεθούν στο γήπεδο.

Οι «Μπλαουγκράνα» είναι αισιόδοξοι ότι τα χαρτιά θα έρθουν εγκαίρως και θα μπορέσει τόσο να ενημερώσει την UEFA για τις αναμετρήσεις στο Champions League αλλά και να αναμετρηθεί με τη Βαλένθια στο σπίτι της. Ακόμα και αν συμβεί όμως αυτό, θα ανοίξει μόνο ένα τμήμα του γηπέδου με χωρητικότητα 27.000. Αυτός ο αριθμός θα αυξάνεται σταδιακά στην αρχή σε 45.000 και έπειτα σε 60.000.

Στην Μπαρτσελόνα γνωρίζουν ότι η δημοτική αρχή δεν μπορεί να παραλείψει τις άδειες και έτσι η σκέψη τους στρέφεται στο Μονζουίκ. Ένα γήπεδο το οποίο έχει και αυτό προβλήματα: ένα από αυτά είναι ότι τις επόμενες μέρες έχει προγραμματιστεί συναυλία. Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα είναι σε επικοινωνία με την τοπική αρχή για την παραχώρηση του γηπέδου σε περίπτωση που χρειαστεί, με την παρουσίαση του νέου Καμπ Νου να παίρνει αναβολή για Ιανουάριο.

To γήπεδο του «Μονζουίκ» ή αν προτιμάτε Ολυμπιακό στάδιο Βαρκελώνης είναι κατασκευασμένο στον ομώνυμο λόφο και μέχρι το 2009 ήταν η έδρα της Εσπανιόλ. Κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των Ολυμπιακών αγώνων και έχει χωρητικότητα 55.926 θεατών.

Η Μπαρτσελόνα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και τα δυο γήπεδα στο Champions League αν αναλογιστούμε ότι μπορεί να δηλώσει το Μονζουίκ μέχρι τον Ιανουάριο και μετά να επιστρέψει στο Καμπ Νου, αυτό σημαίνει βέβαια ότι τα πρώτα της παιχνίδια στη La Liga θα τα δώσει επίσης σε αυτό το γήπεδο.