Μπαρτσελόνα: Σε πορτοκαλί χρώμα και με εντυπωσιακό σχέδιο η νέα φανέλα των Μπλαουγκράνα
Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε την τρίτη εμφάνισή της για τη σεζόν 2025-26 και ήδη έχει λάβει θετικά σχόλια για το ιδιαίτερο χρώμα και το σχέδιό της. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Καταλανοί έκαναν τα αποκαλυπτήρια μέσω βίντεο που ανήρτησαν. Σε αυτό φαίνεται η φανέλα σε πορτοκαλί χρώμα με μπλε γραμμές που δημιουργούν ένα γεωμετρικό σχήμα.
Οι άνθρωποι των Μπλαουγκράνα ελπίζουν η επιστροφή του συγκεκριμένου χρώματος να φέρει στην ομάδα ανάλογες επιτυχίες με αυτές του παρελθόντος.
Η εμφάνιση είναι εμπνευσμένη απο τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2009, όπου συμμετείχε η Μπαρτσελόνα καθώς και από την καμπάνια «Shaping The Future» που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες.
Το kit θα είναι διαθέσιμο απο σήμερα (19/8) τόσο στις μπουτίκ της Μπαρτσελόνα, στην επίσημη σελίδα αλλά και καταστήματα της Nike.
Designed to win, made for you 👕— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2025
Inspired by the greatness of a winning Barça, we are shaping the future 🧡 pic.twitter.com/OKNaWOJZXw— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.