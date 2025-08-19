Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε με βίντεο τνη τρίτη εμφάνιση για τη σεζόν 2025-26.

Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε την τρίτη εμφάνισή της για τη σεζόν 2025-26 και ήδη έχει λάβει θετικά σχόλια για το ιδιαίτερο χρώμα και το σχέδιό της. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Καταλανοί έκαναν τα αποκαλυπτήρια μέσω βίντεο που ανήρτησαν. Σε αυτό φαίνεται η φανέλα σε πορτοκαλί χρώμα με μπλε γραμμές που δημιουργούν ένα γεωμετρικό σχήμα.

Οι άνθρωποι των Μπλαουγκράνα ελπίζουν η επιστροφή του συγκεκριμένου χρώματος να φέρει στην ομάδα ανάλογες επιτυχίες με αυτές του παρελθόντος.

Η εμφάνιση είναι εμπνευσμένη απο τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2009, όπου συμμετείχε η Μπαρτσελόνα καθώς και από την καμπάνια «Shaping The Future» που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες.

Το kit θα είναι διαθέσιμο απο σήμερα (19/8) τόσο στις μπουτίκ της Μπαρτσελόνα, στην επίσημη σελίδα αλλά και καταστήματα της Nike.

