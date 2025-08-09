Αφού προέβη σε ένα μακροσκελές μήνυμα αναφορικά με τη «διαμάχη» του με τους Καταλανούς, ο Τερ Στέγκεν υπέγραψε την ιατρική γνωμάτευση και πήρε πίσω το περιβραχιόνιο, βάζοντας «τέλος» στο μίνι - σίριαλ.

«Διαμάχη» τέλος, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας, μεταξύ Μπαρτσελόνα και Τερ Στέγκεν. Ο Γερμανός πορτιέρε το απόγευμα της Παρασκευής (8/8) δημοσίευσε ένα μήνυμα στους λογαριασμούς του στα social media, εξηγώντας πως έχει η κατάσταση και τονίζοντας πως πάνω από όλα θέλει το καλό της ομάδας.

Ουσιαστικά η -νέα- κόντρα των πρωταθλητών Ισπανίας με τον 32χρονο αφορούσε το ιατρικό report σχετικά με το διάστημα απουσίας του, μετά το νέο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε. Ο ίδιος αρνήθηκε να υπογράψει το σχετικό έγγραφο των γιατρών της ομάδας, που έκανε λόγο για απουσία 4 μηνών, όση ακριβώς είναι και η διάρκεια στην οποία η La Liga επιτρέπει αντικατάσταση του ποδοσφαιριστή.

Τελικά, μετά από σκέψη και παραδοχή πως θέλει να βρεθεί μια λύση, ο Τερ Στέγκεν υπέγραψε και, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Βαρκελώνης, πήρε και πάλι το περιβραχιόνιο του πρώτου αρχηγού, το οποίο του αφαίρεσε ο σύλλογος ως ένδειξη εκνευρισμού για τα όσα έπραξε ο Γερμανός.

Πλέον, οι Καταλανοί μετά από αυτή την εξέλιξη αλλά και την επερχόμενη αποχώρηση του Ινίγο Μαρτίνεθ, θα είναι σε θέση να δηλώσουν κανονικά τον Ζοάν Γκαρσία, πιθανότατα και τον Μάρκους Ράσφορντ.