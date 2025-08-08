Με επίσημη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν τοποθετήθηκε δημόσια για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με αποκορύφωμα την αφαίρεση της αρχηγίας του ύστερα από απόφαση της Μπαρτσελόνα.

«Καζάνι» που βράζει είναι η Μπαρτσελόνα τα τελευταία 24ωρα με τον τερματοφύλακά της, Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν, να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Μετά την άρνηση του Γερμανού γκολκίπερ να υπογράψει τον ιατρικό του φάκελο, βάσει του οποίου θα επιβεβαιωθεί ο τραυματισμός του, η Μπαρτσελόνα προχώρησε σε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του ποδοσφαιριστή της, ενώ παράλληλα του αφαίρεσε προσωρινά το περιβραχιόνιο του αρχηγού έως ότου επιλυθεί το ζήτημα.

Από την πλευρά του, ο Τερ Στέγκεν τοποθετήθηκε με επίσημη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, παραθέτοντας την δική του εκδοχή των γεγονότων.

Η ανάρτηση του Τερ Στέγκεν

«Οι τελευταίοι μήνες ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι για μένα, τόσο σωματικά όσο και προσωπικά. Όπως κάθε ποδοσφαιριστής, μετά από έναν τραυματισμό, μοναδική μου προτεραιότητα ήταν να επιστρέψω στο γήπεδο το συντομότερο δυνατό, καθοδηγούμενος αποκλειστικά από την επιθυμία να βοηθήσω την ομάδα και να κάνω αυτό που αγαπώ περισσότερο. Να αγωνίζομαι.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ειπωθεί πολλά για μένα και κάποια από αυτά είναι εντελώς αβάσιμα. Γι’ αυτό θεωρώ αναγκαίο να εκφράσω με σεβασμό, αλλά και με σαφήνεια, τη δική μου εκδοχή των γεγονότων.

Η απόφαση να υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση ελήφθη κατόπιν διαβούλευσης με ιατρικούς ειδικούς και εγκρίθηκε πλήρως από τον σύλλογο, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της υγείας μου και της μακροπρόθεσμης ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Στόχοι που ευθυγραμμίζονται πλήρως με αυτούς της Μπαρτσελόνα. Στόχος μου ήταν και παραμένει να επιστρέψω όσο το δυνατόν συντομότερα ώστε να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τίτλους. Επίσης, ανακοίνωσα δημόσια τη μίνιμουμ περίοδο αποκατάστασης, την οποία μου γνωστοποίησαν κορυφαίοι ειδικοί, πάντα σε συνεργασία με τον σύλλογο.

Θα ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω –λόγω ορισμένων φημών– ότι όλες οι μεταγραφές και ανανεώσεις συμβολαίων του συλλόγου είχαν ολοκληρωθεί πριν από την επέμβασή μου. Συνεπώς, ουδέποτε θεώρησα ότι η δύσκολη κατάστασή μου ή η επέμβαση ήταν αναγκαία για την εγγραφή άλλων συμπαικτών μου, τους οποίους σέβομαι βαθύτατα και ανυπομονώ να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε το ίδιο αποδυτήριο για πολλά ακόμη χρόνια. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία μου φαίνεται άδικη και ανακριβής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, προσπάθησα να λειτουργώ με επαγγελματισμό, σεβασμό και αφοσίωση προς τα σήματα που εκπροσωπώ. Τρέφω βαθιά αγάπη για τη Μπαρτσελόνα, την πόλη και τον κόσμο της που με στηρίζει εδώ και τόσα χρόνια. Η δέσμευσή μου προς αυτά τα χρώματα παραμένει ακλόνητη.

Κατανοώ πως οι δύσκολες στιγμές μπορούν να δημιουργήσουν εντάσεις, αλλά εμπιστεύομαι ότι μέσω διαλόγου και υπευθυνότητας μπορούμε να επιλύσουμε την κατάσταση με εποικοδομητικό τρόπο. Είμαι πλήρως διαθέσιμος να συνεργαστώ με τη διοίκηση του συλλόγου για να διευθετηθεί το ζήτημα και να παρασχεθεί η απαραίτητη έγκριση».