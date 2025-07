Η Παρί «καθάρισε» τη Ρεάλ Μαδρίτης των... χιλίων λαθών στο α' μέρος του ημιτελικού, επικράτησε 4-0 και έκλεισε θέση για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων απέναντι στην Τσέλσι. Τελευταία παράσταση του Μόντριτς με τη Βασίλισσα.

Πανηγυρική πρόκριση για την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2025! Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε χωρίς να «ιδρώσει» ιδιαίτερα απέναντι σε μία Ρεάλ Μαδρίτης με πολλά προβλήματα στην άμυνα -με απόντες τους Χάουσεν και Άρνολντ- εκμεταλλεύτηκε κάθε λάθος της αντιπάλου της για να φτάσει στο 4-0 που την έστειλε στον τελικό της Κυριακής απέναντι στην Τσέλσει (13/7, 22:00).

Η Παρί έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της υποχρεώνοντας τον Κουρτουά σε δύο δύσκολες αποκρούσεις στα πρώτα λεπτά. Ο Βέλγος, όμως, «προδόθηκε» τελικά από τους αμυντικούς του. Στο 6' ο Ασένθιο άνοιξε το κοντρόλ με τον Ντεμπελέ να κλέβει και τον Ρουίθ να σκοράρει από κοντά για το 1-0. Μόλις 3 λεπτά αργότερα, ο Ρούντιγκερ κλώτσησε... αέρα και πούλησε την μπάλα στον Ντεμπελέ που βγήκε απέναντι από τον Κουρτουά και πλάσαρε σωστά.

