Ο παίκτης που συνέβαλε τα μέγιστα στον αποκλεισμό των Καταλανών από τα ημιτελικά του Champions League, αποτελεί πλέον στόχο τους!

Ο μεταγραφικός «πυρετός» συνεχίζεται στην Μπαρτσελόνα, με τους πρωταθλητές Ισπανίας να έχουν εστιάσει όλη τους την προσοχή στην περίπτωση του Νίκο Γουίλιαμς, η οποία καθημερινά παρουσιάζει... ανατροπές.

Ωστόσο, φαίνεται πως ο άσος της Αθλέτικ Μπιλμπάο δεν είναι ο μόνος παίκτης που απασχολεί τους Καταλανούς. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «μπλαουγκράνα» έχουν εδώ και καιρό στα υπόψιν τους την περίπτωση του Ντένζελ Ντούμφρις.

Ο Ολλανδός άσος της Ίντερ ήταν εκ των πρωταγωνιστών και κύριων λόγων της πρόκρισης των «νερατζούρι» επί της Μπάρτσα στα ημιτελικά του Champions League, ;έχοντας συνολικά 2 γκολ και 3 ασίστ στα δυο παιχνίδια. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, η ρήτρα του, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ, τιμή.... χάρισμα θα έλεγε κανείς!

🚨🇳🇱 Denzel Dumfries has €25m release clause into his contract at Inter, valid until mid July.



Understand Barcelona have been showing interest in the recent months but no formal proposal or official approach made. pic.twitter.com/ADm2XMKwQT