Ο πρόεδρος της La Liga ξεκαθάρισε πως τη δεδομένη στιγμή οι Καταλανοί δεν μπορούν να εγγράψουν τον Νίκο Γουίλιαμς και οι Βαυαροί κοιτάζουν με προσοχή τις εξελίξεις.

Συνεχή είναι τα... update σχετικά με το μέλλον του Νίκο Γουίλιαμς και τη διαφαινόμενη μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα. Παρά το γεγονός πως ο ατζέντης του ζήτησε εγγυήσεις αναφορικά με την ομαλή εγγραφή του στη La Liga, νέο ρεπορτάζ της Sport έγραψε πως οι Καταλανοί έχουν διευθετήσει τα πάντα.

Το ισπανικό μέσο αποκάλυψε πως οι «μπλαουγκράνα» αναμένεται να καταβάλουν τη ρήτρα των 58 εκατ. ευρώ την Παρασκευή (4/7) στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, δίνοντας χαρά στους φίλους της ομάδας. Ωστόσο, οι δηλώσεις του Χαβιέ Τέμπας ανατρέπουν και πάλι τα δεδομένα.

Ο πρόεδρος της La Liga τόνισε πως τη δεδομένη στιγμή η Μπάρτσα δεν μπορεί να εγγράψει τον 22χρονο winger, εξέλιξη που... κοιτάζει με προσοχή η Μπάγερν Μονάχου, η οποία παραμένει στο προσκήνιο, προσφέροντας στον Γουίλιαμς ετήσιο συμβόλαιο με απολαβές 12 εκατ. ευρώ.

🚨🔵🔴 La Liga president Javier Tebas on a possible transfer of Nico #Williams to FC Barcelona.



⚠️ “As of today, Barcelona can‘t register Nico Williams.”



FC Bayern still remain on standby in case Barcelona are unable to finalise the deal. Despite contacts with other candidates,… pic.twitter.com/FUZI4LslIg