Από την πιθανή διάλυση, στην άνοδο στη La Liga. Από την χρεοκοπία, στην απόλυτη αποθέωση. Από την 4η Κατηγορία, στην πρώτη. Η Ρεάλ Οβιέδο επέστρεψε και έχει ήρωα, τον Σάντι Καθόρλα.

Η ιστορία της Ρεάλ Οβιέδο δεν μπορεί να μην έχει δίπλα της το όνομα ή την φωτογραφία του Σάντι Καθόρλα. Οι «Αζούλες» πανηγύρισαν το βράδυ του Σαββάτου (21/6) την επιστροφή στη La Liga ύστερα από 24 ολόκληρα χρόνια, επικρατώντας 3-1 της Μιραντές, στην παράταση του τελικού ανόδου.

Ο αειθαλής χαφ όμως πέρα από το γκολ που σημείωσε στο παιχνίδι (είχε σκοράρει και στον ημιτελικό), αποτελεί τη σημαία της ομάδας, και όχι για την πολυετή παρουσία του. Το... παραμύθι Οβιέδο - Καθόρλα είναι γεμάτο συγκίνηση, πόνο και τελικά, λύτρωση.

Ο Καθόρλα ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Οβιέδο, στις οποίες βρισκόταν το 2001, την τελευταία σεζόν που ο σύλλογος βρισκόταν στα σαλόνια του ισπανικού ποδοσφαίρου. Η ομάδα έπεσε, ο Καθόρλα αποχώρησε για την Βιγιαρεάλ, εκεί όπου «έφτιαξε» το όνομά του, πριν συνεχίσει στη Μάλαγα.

Παράλληλα, οι «Αζούλες» έφταναν μια ανάσα από την διάλυση, ελέω της χρεοκοπίας του κλαμπ, το 2012. Η διοίκηση σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσει την κατάσταση, έκανε έκκληση προς τους φιλάθλους να αγοράσουν μετοχές. Ο Καθόρλα όχι απλώς δεν κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά έγινε «μπροστάρης», αγόρασε αρκετές μετοχές, προώθησε την όλη κατάσταση και ο κόσμος πήρε από το παράδειγμά του και έσωσε την ομάδα.

Το κακό όμως δεν άργησε να βρει τον ίδιο τον Ισπανό μέσο. Το 2013 θα τραυματιστεί στον αστράγαλο, την επόμενη χρονιά θα κάνει «όργια» με τη φανέλα της Άρσεναλ (8 γκολ, 15 ασίστ), όμως και πάλι θα χτυπήσει στο ίδιο σημείο και θα μείνει εκτός δράσης για 3 μήνες. Ο «μυστικός» αυτός τραυματισμός στο γόνατο ουσιαστικά δεν θα γιατρευτεί, και τον Οκτώβριο του 2016 νέο χτύπημα θα τον στείλει στο χειρουργείο και μακριά από τα γήπεδα για σχεδόν 2 χρόνια!

Οι γιατροί θα του πουν πως πρέπει να βγάλει από το μυαλό του το ποδόσφαιρο και να αρχίσει να σκέφτεται τα απλά πράγματα της ζωής, όπως μια βόλτα. Αρκετοί του έλεγαν πως δεν θα κλωτσήσει ξανά μπάλα, ενώ κινδύνευσε ακόμη και να χάσει το πόδι του (!) κάνοντας ουσιαστικά ολική ανακατασκευή του τένοντα, μετά από μόλυσνη που είχε υποστεί. Διέψευσε άπαντες, επιστρέφοντας στη δράση το 2018 για λογαριασμό της Βιγιαρεάλ.

Στην 2η θητεία του στο «κίτρινο υποβρύχιο», ο Καθόρλα θα μείνει για δυο σεζόν, μετρώντας 22 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 86 αναμετρήσεις. Όντας πλέον «πατημένα» 36, θα κάνει το βήμα για το Κατάρ και την Αλ Σαντ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 39 γκολ και 36 ασίστ σε 97 παιχνίδια, πανηγυρίζοντας 6 τίτλους.

Τον Αύγουστο του 2023, επιστρέφει σπίτι, επιστρέφει στη Ρεάλ Οβιέδο με τις ελάχιστες των απολαβών (αρχικά ζήτησε να παίζει αμισθί, αλλά κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται), και δίνοντας το 10% από τις πωλήσεις που έχουν οι φανέλες του για χάρη των ακαδημιών του συλλόγου.

«Μίλησα με τη γυναίκα μου. Θέλω απλά να γυρίσω στη Λα Λίγκα με την Οβιέδο. Να τη βοηθήσω. Την αγαπάω. Θέλω το μικρότερο, δυνατό συμβόλαιο που υπάρχει, απλά για να μπορώ να υπογράψω!», λόγια καρδιάς, λόγια αγάπης, λίγο πριν η επιστροφή γίνει πράξη.

Με το... καλησπέρα, φτάνει κοντά στην άνοδο, αφού αν και τερμάτισε 6η, η Οβιέδο φτάνει μέχρι τον τελικό ανόδου. Κερδίζει στο πρώτο ματς 1-0 την Εσπανιόλ, όμως λυγίζει στον επαναληπτικό (2-0) και παραμένει στην 2η Κατηγορία. Μέχρι και χθες, όπου ένα ακόμη ποδοσφαιρικό παραμύθι είχε το φινάλε που του άξιζε.

At 40, Santi Cazorla could’ve retired in comfort. Instead, he returned to his boyhood club Real Oviedo on a minimum wage contract, donating 10% of his shirt sales.



Today, he scored one of the goals to secure Real Oviedo’s promotion to La Liga… After 24 years they are back in… pic.twitter.com/3vttp9QLbx