Το έκανε η Ρεάλ Οβιέδο! Πριν 13 χρόνια έφτασε μια ανάσα από την πτώχευση αλλά επέστρεψε πιο δυνατή, λύγισε τη Μιραντές στην παράταση (3-1) και πήρε τη σπουδαία άνοδο στη La Liga.

Δεν υπήρχε ομάδα, λαός που να το άξιζε περισσότερο! Η Ρεάλ Οβιέδο τα κατάφερε, χαμογελά ξανά μετά από χρόνια. Οι Αζούλες γύρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα, έκαναν μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Μιραντές και στην παράταση του τελικού της ανόδου στη La Liga θριάμβευσαν (3-1) για να υπογράψουν την επιστροφή τους στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου έπειτα από 24 ολόκληρα χρόνια!

Το σημαντικότερο ωστόσο και αυτό που καθιστά τόσο σπουδαία την επιτυχία της είναι το πόσο δύσκολα πέρασε αυτά τα χρόνια. Η Ρεάλ Οβιέδο υποβιβάστηκε από τη La Liga το 2001 και… κατρακύλησε μέχρι και την τέταρτη κατηγορία, αντιμετωπίζοντας τρομερά οικονομικά προβλήματα. Για την ακρίβεια, το 2012 έφτασε μια ανάσα από την πτώχευση και τη διάλυση, όμως, κυρίως χάρη στους πιστούς οπαδούς της που αγόρασαν πολλές μετοχές του συλλόγου, βρήκε σταδιακά την έξοδο από τον λαβύρινθό της.

THE FANS STORM THE PITCH AS OVIEDO WIN THE LALIGA PROMOTION FINAL AND ARE BACK IN THE FIRST DIVISION FOR THE FIRST TIME IN 24 YEARS 🔥 pic.twitter.com/kIqPtkSy6h