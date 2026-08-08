Εθνική Παίδων: Ήττα από το Ισραήλ για τη 2η αγωνιστική
Δεύτερη ήττα για την Εθνική Παίδων στο EuroBasket U16, με το τελικό 84-89 να σφραγίζει την αναμέτρηση στην Οραντέα. Την Κυριακή (09/08) η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Γεωργία στις 15.30 στον τελευταίο της αγώνα στη φάση των ομίλων.
Το Ισραήλ πήρε το πρώτο προβάδισμα στο παιχνίδι (4-7 (2’30’’) με τους Μπάρλο-Σπανούλη να δίνουν τον πρώτο λόγο στην ελληνική ομάδα (8-7, 3’20’’). Ο Σερούγια ήταν ο βασικός «πονοκέφαλος» και αυτός που έγραψε το 8-10 (4’23’’) και το 11-23 (5’40’’), πριν ο Γιώργος Μοναμά κάνει το δικό του… σερί: Με οχτώ συνεχόμενους δικούς του πόντους η Ελλάδα έφτασε στο +7 (19-12, 7’13’’) με τον Χριστοδούλου να συνεχίζει για το 23-15 (9’20’’). Ο Μοναμά ήταν εκεί και όταν οι Ισραηλινοί πλησίασαν, ευστοχώντας από τα 6μ75 για το 28-19 (12’). Η Ελλάδα φαινόταν να εδραιώνει μια διαφορά η οποία με την βοήθεια των Μπάρλου-Καραβασίλη πήρε διψήφια τιμή (37-27 (13’52’’). Ο Λαχμάνοβιτς έκοψε την απόσταση στο μισό (39-34, 16’30’’). Σπανούλης και Μπάρλος ήταν εκεί για το 44-34 (17’30’’) με την άμυνα και την πίεση από την πρώτη πάσα να έχουν σημαντικό μερίδιο στο νέο ξέσπασμα, αφού οδήγησε σε κλεψίματα και τελικά και στο +13 (47-34, 18’35’’) από τα χέρια του Σπανού.
Η διαφορά σχεδόν εξανεμίστηκε με το Ισραήλ να βγαίνει πιο επιθετικά και να πηγαίνει πιο δυναμικά στο ριμπάουντ με αποτέλεσμα να μειώσει στους δύο πόντους (55-53, 25’28”) και σχεδόν δύο λεπτά αργότερα στον έναν (56-55, 26’40”). Ο Λαχμάνοβιτς ήταν αυτός που οδήγησε το παιχνίδι στην πρώτη του ισοπαλία μετά το πρώτο πεντάλεπτο ευστοχώντας για το 58-58 (26’30”) με τον Κλάιν να δίνει και το προβάδισμα στο Ισραήλ (58-59, 28’17”) από τη γραμμή. Πέντε συνεχόμενοι πόντοι από τον Αδαμόπουλο έδωσαν ανάσες στην ελληνική ομάδα (63-59, 29′), Σασλόγλου και Ζέρβας ήταν εκεί για το 69-64 (32’50”), αλλά το Ισραήλ επέστρεψε για μία ακόμη φορά (69-69, 33’24”). Ο Μοναμά επέστρεψε με τη σειρά του με το τρίτο του “γκολ φάουλ” στο παιχνίδι (72-69, 34′), ενώ μπαίνοντας στο τελευταίο τετράλεπτο Καραβασίλης και Σπανούλης οδήγησαν στο 78-73 (36’10”). Ο Σερούγια οδήγησε σε μια ακόμη ισοπαλία (80-80, 37’28”) και ο Λαχμάνοβιτς έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του (82-83, 38’34”) και Ζιβ σφράγισε τη νίκη από τη γραμμή, η οποία ήρθε με το τελικό 84-89.
Διαιτητές: Κοτρόμπας-Ντασκάλου (Ρουμανία), Μούταπτσιτς (Γερμανία), Μακράι (Ουγγαρία)
Δεκάλεπτα: 23-15, 51-40, 63-60, 84-89
Ελλάδα (Μισιακός): Καψάλης, Διαμάντης, Μοναμά 19 (1), Σπανός 11 (11ρ.), Χαραλαμπίδης, Σπανούλης 10, Χριστοδούλου 5 (1), Καραβασίλης 15, Αδαμόπουλος 5, Μπάρλος 12 (2), Σασλόγλου 5 (1), Ζέρβας 2
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