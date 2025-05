Ο Λούκα Μόντριτς ετοιμάζεται για τα τελευταία παιχνίδια του με τη Ρεάλ και ήδη αρκετοί σύλλογοι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον για την υπογραφή του.

Τα τελευταία παιχνίδια του Λούκα Μόντριτς με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζουν, καθώς ο Κροάτης μέσος θα αγωνιστεί κανονικά στο Μουντιάλ Συλλόγων (15/6-13/7) πριν πει το οριστικό «αντίο» από τους Μαδριλένους.

Ο πιο επιτυχημένος ποδοσφαιριστής (βάσει τροπαίων) στην ιστορία των «μερέγχες» με 28 τίτλους, μεταξύ των οποίων 6 Champions League, ετοιμάζεται για την επόμενη πρόκληση της καριέρας του, παρότι τον Σεπτέμβριο θα κλείσει 40 χρόνια ζωής!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του footmercato.net, ο Μόντριτς έχει ήδη δεχθεί προτάσεις από την Αλ Νασρ, αλλά και την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, ενώ και ορισμένοι σύλλογοι της Βραζιλίας έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους, καθώς και η Αλ Ετιφάκ, από την οποία αναμένεται να αποχωρήσει ο προπονητής και θρύλος του ποδοσφαίρου, Στίβεν Τζέραρντ.

Πάντως, το ρεπορτάζ γράφει πως ο Κροάτης θα ήθελε περισσότερο να μετακομίσει στις ΗΠΑ, κυρίως για οικογενειακούς λόγους.

🚨🇭🇷 #Free |



❗️Several clubs including Al-Nassr 🇸🇦, Al-Ettifaq 🇸🇦, Inter Miami 🇺🇸 and 🇧🇷 clubs have already inquired for Luka Modrić



🇺🇸 United States is the preference of his family for now ...



👀 But the race to sign Modric remains open. https://t.co/yn2QmRY6F7 pic.twitter.com/XS4ngmnvYd