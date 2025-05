Ο Κροάτης μέσος αποχαιρέτησε την Ρεάλ Μαδρίτης ως ο ποδοσφαιριστής με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της και φυσικά δεν έλειψε η ανάλογη φωτογραφία.

Λούκα Μόντριτς... τέλος! Ο Κροάτης χαφ αποχαιρέτησε την αγαπημένη του Ρεάλ Μαδρίτης στο χθεσινό (24/5) νικηφόρο με 2-0 παιχνίδι απέναντι στη Σοσιεδάδ στο φινάλε της La Liga, το οποίο ήταν τελευταίο και για τους Κάρλο Αντσελότι και Λούκας Βάσκεθ.

Οι φίλοι της «βασίλισσας» φρόντισαν να πουν «αντίο» όπως... όφειλαν τους «θρύλους» του συλλόγου, ετοιμάζοντας αποχαιρετιστήρια πανό και φωνάζοντας συνεχώς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης τα ονόματά τους.

Στα 39 του χρόνια ο Μόντριτς έγινε αλλαγή στο 87ο λεπτό για να λάβει το standing ovation από το «Μπερναμπέου», ενώ λίγο αργότερα κυκλοφόρησε φωτογραφία που τον απεικονίζει παρέα με τους 28 τίτλους που κατέκτησε με τους «μερένγχες». Ένα νούμερο που τον τοποθετεί στην κορυφή των πιο επιτυχημένων ποδοσφαιριστών (από πλευράς τίτλων) στην ιστορία της Ρεάλ.

X6 Champions League

X5 Club World Cup (old)

X5 UEFA Super Cup

X4 La Liga

X5 Supercopa de España

X2 Copa del Rey

X1 Intercontinental Cup



No player has won more trophies at Real Madrid than Luka Modrić.



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/H6EBTSIZFy