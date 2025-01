Ο Στίβεν Τζέραρντ είναι έτοιμος να αποχαιρετήσει την Αλ Ετιφάκ, καθώς ζήτησε να αποχωρήσει.

Ο Στίβεν Τζέραρντ είναι έτοιμος να αποχαιρετήσει την Αλ Ετιφάκ, με τις τελευταίες συζητήσεις να οδηγούν σε αμοιβαία συμφωνία. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η περιπέτεια του άλλοτε σταρ της Λίβερπουλ στην Σαουδική Αραβία φτάνει στο τέλος της, καθώς οι προσδοκίες δεν ικανοποιήθηκαν και αυτός ζήτησε να αποχώρησει από το τιμόνι της ομάδας.

Σύντομα θα ανακοινωθεί η αποχώρησή του, ενώ η Αλ Ετιφάκ που βρίσκεται στη 12η θέση της βαθμολογίας ψάχνει τον επόμενο προπονητή της.

