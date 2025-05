Ο Μπαλντέ έκανε live από τους πανηγυρισμούς της Μπαρτσελόνα κοροϊδεύοντας τους φιλάθλους της Ρεάλ, την ώρα που ο Φλικ δήλωνε ότι οι καλύτερες στιγμές της σεζόν ήταν οι νίκες επί της Βασίλισσας.

Με τη νίκη επί της Εσπανιόλ (0-2), η Μπαρτσελόνα «σφράγισε» μαθηματικά την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος στην ιστορία της, καθώς βρέθηκε στο +7 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Καταλανοί πανηγύρισαν έξαλλα ακόμα μία φετινή επιτυχία, με μερικούς παίκτες να συνεχίζουν το πάρτι και στο λεωφορείο της ομάδας.

Ο Αλεχάντρο Μπαλντέ έκανε live στο Instagram μέσα από το πούλμαν, όπου σχολίαζε τη νίκη των Μπλαουγκράνα, τρολάροντας παράλληλα τους φιλάθλους της Βασίλισσας. Στάθηκε στο ότι εκείνοι επέμεναν πως η κατάκτηση του φετινού τίτλου είναι εξασφαλισμένη, μιάς και είχαν βρεθεί μπροστά με 15 βαθμούς τον Δεκέμβριο, κάτι το οποίο τελικά δεν έγινε.

«Τι έλεγαν τον Δεκέμβρη; Πόσους βαθμούς; 15 βαθμούς μπροστά το Δεκέμβρη», είπε γελώντας ο 21χρονος μπακ.

BALDE SENDS A MESSAGE TO REAL MADRID!👀🚨



During the celebrations after winning La Liga, the Barcelona player went live and didn’t miss the chance to remind everyone about the lead Real Madrid fans were bragging about back in December!🏆#AlejandroBalde #RealMadrid #Barcelona pic.twitter.com/jcWDaHDVWD