Γιαμάλ: «Ποτέ δεν θα με συνέκρινα με τον Μέσι, είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει βγει»

Ο Λαμίν Γιαμάλ αναφέρθηκε στον Λιονέλ Μέσι σε δηλώσεις μετά τη νίκη επί της Εσπανιόλ και την κατάκτηση του τίτλου τονίζοντας πως δεν θα συνέκρινε ποτέ τον εαυτό του με κείνον, γιατί είναι ο καλύτερος που έχει βγει.

Ο Λαμίν Γιαμάλ καθάρισε την Εσπανιόλ πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο γκολ και δίνοντας την ασίστ για το δεύτερο τέρμα της Μπαρτσελόνα, που επικράτησε με 2-0 στην έδρα της αντιπάλου της και πανηγύρισε την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματός της.

Ο νεαρός σούπερ σταρ των Καταλανών στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα ρωτήθηκε για τον αν θα συνέκρινε τον εαυτό με τον Λιονέλ Μέσι, με τον ίδιο να αποκρίνεται πως ποτέ δεν θα έκανε κάτι τέτοιο, αφού ο Αργεντινός είναι ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ ποδόσφαιρο, δείχνοντας έτσι πως πατάει στο... έδαφος, παρά την τρομερή «φασαρία» που υπάρχει γύρω από το όνομά του λόγω των απίστευτων πραγμάτων που κάνει στο χορτάρι.

«Ποτέ δεν θα συνέκρινα τον εαυτό του με τον Μέσι... Ο Λίο είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών».

