Με δύο γκολ του Μάουρο Αραμπάρι στο 88’ και στο 92’, η Χετάφε έκανε ιστορική ανατροπή, αφού νίκησε μετά από 27 ματς πρωταθλήματος (!) την Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1), η οποία χάνει πολύτιμο έδαφος στην μάχη τίτλου της La Liga.

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 27 διαδοχικά ματς πρωταθλήματος χωρίς νίκη (22 ήττες – πέντε ισοπαλίες) μετρούσε κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης η Χετάφε, η οποία έβαλε τέλος στο ιστορικό σερί στο πιο κατάλληλο σημείο για εκείνην.

Κατάλληλο γιατί έκανε άλμα παραμονής και… ακατάλληλο βεβαίως για την γειτόνισσά της, η οποία μέσα στο 2025 έχει χάσει και στο Λεγανές από την ομώνυμη ομάδα και παρέμεινε δεύτερη, στο -1 από την Μπαρτσελόνα με ματς περισσότερο, με την Ρεάλ να υποδέχεται την Ράγιο Βαγιεκάνο (09/03, 17:15) και να έχει την ευκαιρία να την ξεπεράσει και να πιάσει τους Μπλαουγκράνα στην κορυφή της La Liga.

Οι φιλοξενούμενοι έψαξαν από την αρχή την περιοχή του Νταβίντ Σόρια, ποντάροντας κυρίως στο παιχνίδι από τα άκρα, χωρίς πάντως να απειλήσουν, με τους γηπεδούχους να πλησιάζουν με περισσότερες αξιώσεις χάρη στον δανεικό από την Ρεάλ, Άλβαρο Ροντρίγκες.

Ο Τζουλιάνο Σιμεόνε ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης της Ατλέτικο στο πρώτο μέρος, με την Χετάφε να είναι καλά στημένη στην άμυνα, όπως άλλωστε συμβαίνει (σχεδόν) πάντα με την ομάδα του Πέπε Μπορδαλάς.

Ένα σουτ του Αντουάν Γκριεζμάν που λίγο έλειψε να αιφνιδιάσει τον Σόρια ήταν η καλύτερη ευκαιρία των Ροχιμπλάνκος και ήρθε με την συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου (!), με τον Χουλιάν Άλβαρες να μην πατάει περιοχή σε όλο το πρώτο 45λεπτο.

Ο νεαρός Κόμπα απείλησε με σουτ που έφυγε άουτ την εστία του Γιάν Όμπλακ, ο οποίος μπλόκαρε την κοντινή κεφαλιά του Κριστάντους Ούτσε, στην πιο αξιοσημείωτη φάση ενός πρώτου ημιχρόνου όπου η Ατλέτικο ήθελε, αλλά ήταν εμφανές πως δεν μπορούσε.

Στην ανάπαυλα, ο Ντιέγκο Σιμεόνε έκανε δύο αλλαγές, βάζοντας τον Πάμπλο Μπάριος αντί του Ροντρίγκο Ντε Πολ που είχε ενοχλήσεις (ακολουθεί, άλλωστε, και η ρεβάνς με την Ρεάλ για τους «16» του Champions League) και τον Άνχελ Κορέα αντί του Σαμουέλ Λίνο, ενώ στο 58’ έριξε στο παιχνίδι και τον Αλεξάντερ Σόρλοθ αντί του (άφαντου) Άλβαρες.

Ο Μπορδαλάς απάντησε με την είσοδο του Μπόρχα Μαγιοράλ ο οποίος, στο ματς όπου συμπλήρωσε εκατό συμμετοχές με την Χετάφε (τιμήθηκε πριν από την σέντρα), λίγο έλειψε να σκοράρει στην πρώτη του ενέργεια, όταν δεν πρόλαβε να πιάσει την κεφαλιά από κοντά, ύστερα από ωραίο γέμισμα του Ραμόν Τεράτς.

Τα λεπτά περνούσαν, η Ατλέτικο απειλούσε ελάχιστα και μάλιστα η Χετάφε ανέβαζε συνεχώς την γραμμή πίεσης, με τον Σιμεόνε να… θυμάται τον Τομά Λεμάρ και να αλλάζει διάταξη με την είσοδο του Γάλλου εξτρέμ, ο οποίος μέχρι σήμερα είχε μόλις 54 λεπτά συμμετοχής, αφού άλλωστε προερχόταν από σοβαρό τραυματισμό πέρυσι.

Ο πολύ δραστήριος Κόμπα αποχώρησε τραυματίας δίνοντας την θέση του στον Χουάν Μπερνάτ, ενώ ο «Τσόλο» εξάντλησε τις αλλαγές του και με την είσοδο του Κόνορ Γκάλαχερ αντί του (επίσης άφαντου) Γκριεζμάν.

Κόντρα στην ροή του αγώνα, οι Ροχιμπλάνκος κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Ομάρ Αλντερέτε μέσω VAR και ο Σόρλοθ, ελλείψει του πρώτου εκτελεστή Γκριεζμάν, ευστόχησε από την άσπρη βούλα, σημειώνοντας γκολ που έδειχνε πολύτιμο για την ομάδα του (75’). Ο Νορβηγός επιθετικός έγινε ήδη ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Ατλέτικο που σημειώνει επτά τέρματα στο πρωτάθλημα ερχόμενος από τον πάγκο!

GOAL | Getafe 0-1 Atlético Madrid | Sorloth SORLOTH OPENS THE SCORING FOR ATLETICO MADRID! pic.twitter.com/SvpvdtQOdC

Όλα έδειχναν ζόρικο «διπλό» της Ατλέτικο, αλλά μετά το 88’ και μέχρι το τέλος ήρθαν τα πάνω – κάτω. Αρχικά, μέσω VAR αποβλήθηκε (ορθά) ο Άνχελ Κορέα για σκληρό φάουλ στον Τζενέ, για το οποίο αρχικά ο Αργεντινός επιθετικός είχε δει κίτρινη κάρτα.

Στη συνέχεια της συγκεκριμένης φάσης, οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ισοφάριση, όταν μετά από γέμισμα στην περιοχή και κεφαλιά – πάσα του Ντομίνγκος Ντουάρτε ο Μάουρο Αραμπάρι, με διπλή προσπάθεια, νίκησε τον Όμπλακ από κοντά για το 1-1 (88’).

GOAL | Getafe 1-1 Atlético Madrid | Arambarri ARAMBARRI EQUALIZES IN THE 88TH MINUTE FOR GETAFE !!!! pic.twitter.com/DIebQ2iUR9

Η Χετάφε δεν έμεινε εκεί και ολοκλήρωσε την ιστορική ανατροπή στο 92’, όταν ο Ντιέγκο Ρίκο σούταρε έξω από την περιοχή, ο Αραμπάρι έβαλε έξυπνα την προβολή και αιφνιδίασε τον Όμπλακ, με το γκολ να ακυρώνεται αρχικά για οφσάιντ, αλλά να επικυρώνεται ορθά γιατί ο Ουρουγουανός καλυπτόταν.

GOAL | Getafe 2-1 Atlético Madrid | Arambarri



ARAMBARRI GIVES GETAFE THE LEAD IN THE 92ND MINUTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/6pFSCDGnhD