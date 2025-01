Μετά την Μπαρτσελόνα, η νεοφώτιστη Λεγανές νίκησε και την Ατλέτικο (1-0), βάζοντας τέλος στο σερί 15 νικών της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε – Μοιραίος ο Αντουάν Γκριεζμάν, έχασε πέναλτι στο 90’.

Στις 15 Δεκεμβρίου, η Λεγανές έκανε το πρώτο μεγάλο «μπαμ» στην φετινή La Liga, νικώντας την πρωτοπόρο τότε Μπαρτσελόνα μέσα στην Βαρκελώνη (1-0). Ένα μήνα και τρεις μέρες αργότερα, η νεοφώτιστη ομάδα της Μαδρίτης έκανε δεύτερο «μπαμ», νικώντας εντός έδρας την τωρινή πρωτοπόρο Ατλέτικο (1-0), βάζοντας… φωτιά στην μάχη της κορυφής.

Αναποτελεσματικοί οι Ροχιμπλάνκος του Ντιέγκο Σιμεόνε, έχασαν σωρεία ευκαιριών στο πρώτο ημίχρονο και είδαν το σερί 15 νικών σε όλες τις διοργανώσεις να διακόπτεται μάλλον απρόσμενα. Εάν η δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης νικήσει εντός έδρας την Λας Πάλμας (Κυριακή 19/01, 17:15) θα την ξεπεράσει στην βαθμολογία και αν η τρίτη Μπαρτσελόνα νικήσει στην έδρα της Χετάφε (Σάββατο 18/01, 22:00), θα μειώσει στους τρεις βαθμούς την μεταξύ τους απόσταση.

Οι γηπεδούχοι παραλίγο να αιφνιδιάσουν με το «καλησπέρα» σε σουτ του Χουάν Κρουθ έξω από την περιοχή που έφυγε ελάχιστα άουτ, με τους φιλοξενούμενους να επιβάλλουν στη συνέχεια την ανωτερότητά τους, αγγίζοντας το γκολ σε σουτ του Χουλιάν Άλβαρες που σταμάτησε στην συμβολή των δοκών, με τον Αργεντινό να έχει νέα ευκαιρία με σουτ άουτ και τον Αντουάν Γκριεζμάν να τον… μιμείται με προβολή που σταμάτησε στο δοκάρι.

Η Ατλέτικο ήταν ανώτερη, έφτανε με αξιώσεις κοντά στην εστία του Μάρκο Ντιμίτροβιτς, ο οποίος στο δοκάρι του Γκριεζμάν αρνήθηκε στη συνέχεια το γκολ στον Γάλλο, όπως έκανε και λίγο αργότερα σε σουτ του Πάμπλο Μπάριος.

Η Λεγανές, παρά τις ευκαιρίες των φιλοξενούμενων, δεν φοβήθηκε το ματς και έψαχνε και αυτή τις ευκαιρίες της, με τον Χουάν Κρουθ να δοκιμάζει τα ρεφλέξ του Γιάν Όμπλακ, σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου οι Ροχιμπλάνκος άξιζαν το γκολ βάσει ευκαιριών, αλλά δεν έφτασαν σε αυτό.

Ο (άγραφος) νόμος του ποδοσφαίρου που θέλει την ομάδα που χάνει τις ευκαιρίες για γκολ να το δέχεται τελικά, επιβεβαιώθηκε στο 50’, όταν ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Ντάνιελ Ράμπα, ο Ματίγια Νάστασιτς με κεφαλιά νίκησε τον Όμπλακ και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Μπόρχα Χιμένεθ.

Η Ατλέτικο είχε ένα ολόκληρο ημίχρονο μπροστά της για να φτάσει ακόμα και στην ανατροπή, αλλά δεν κατάφερε ούτε καν να αποφύγει την μόλις δεύτερη ήττα της στο πρωτάθλημα και πρώτη από τις 27 Οκτωβρίου στο γήπεδο της Μπέτις (επίσης με 1-0).

Ο «Τσόλο» έκανε όλες τις διαθέσιμες αλλαγές, οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν στα καρέ της την Λεγανές, η οποία όμως άντεξε πολύ καλά οργανωμένη, χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά μέχρι το 90ό λεπτό.

Σε εκείνο το σημείο και μέσω VAR ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι για (εντελώς ακούσιο) χέρι του Σέρχιο Γκονθάλεθ. Ο Γκριεζμάν ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε την μπάλα άουτ (το τέταρτο πέναλτι που χάνει με την Ατλέτικο στο πρωτάθλημα) και μαζί τις ελπίδες της ομάδας του για βαθμό, αφού στο φινάλε χάθηκε μια ακόμα, διπλή ευκαιρία με Άνχελ Κορέα και τον 20χρονο επιθετικό Αδριάν Νίνιο, ο οποίος λίγο έλειψε να σκοράρει στο ντεμπούτο του.

