Ο Βινίσιους θα εκτίσει ποινή δύο αγωνιστικών σε ματς της La Liga για την αποβολή του στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια.

Με δύο αγωνιστικές τιμωρήθηκε τελικά ο Βινίσιους για την ενέργειά του να χτυπήσει τον τερματοφύλακα της Βαλένθια, Ντιμιτριέφσκι, στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τις Νυχτερίδες (03/01), προτού αποχωρήσει μαινόμενος προς τα αποδυτήρια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος θα εκτίσει την ποινή του σε ματς της La Liga χάνοντας τις αναμετρήσεις απέναντι σε Λας Πάλμας (19/01) και Βαγιαδολίδ (25/01) για την 20ή και την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αντίστοιχα.

Κάτι που σημαίνει ότι θα παίξει κανονικά τόσο στο Super Cup Ισπανίας με την Μαγιόρκα την Πέμπτη (09/01), όσο και στο Champions League κόντρα στην Ζάλτσμπουργκ (22/01).

🚨🚫 OFFICIAL: Vinicius Jr has been suspended for the next two games in La Liga.



He will be able to play Spanish Super Cup this week, then out against Las Palmas and Valladolid. pic.twitter.com/rU3ugP8FRP