Μαινόμενος αποχώρησε ο Βινίσιους από το «Μεστάγια» μετά την αμφιλεγόμενη αποβολή του για το σπρώξιμο πάνω στον Ντιμιτριέφσκι, με τους συμπαίκτες του να τον συγκρατούν.

Όλα ανάποδα για τη Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Βαλένθια στο εξ αναβολής παιχνίδι για την 12η αγωνιστική της La Liga. Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι έμεινε πίσω από το 27ο λεπτό και το γκολ του Ντούρο, ενώ ο Μπέλινγχκαμ σημάδεψε το δοκάρι στο πέναλτι που κέρδισε ο Μπαπέ (55'). Λίγο αργότερα, η Ρεάλ σκόραρε με τον Μπαπέ, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Στο 79ο λεπτό, ο Βινίσιους αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα μετά την παρέμβαση του VAR, με τον Βραζιλιάνο να σπρώχνει τον τερματοφύλακα της Βαλένθια, Ντιμιτριέφσκι, όταν εκείνος του απεύθυνε τον λόγο μετά την πτώση του Βραζιλιάνου μέσα στην περιοχή. Με το που του έδειξε την κόκκινη κάρτα, ο Βινίσιους εμφανώς νευριασμένος με την απόφαση του διαιτητή, έφυγε για τα αποδυτήρια με τους συμπαίκτες του να τον συγκρατούν.

Αυτή ήταν η δεύτερη απευθείας αποβολή για τον Βραζιλιάνο με τη Ρεάλ, ενώ η προηγούμενη είχε έρθει ξανά σε αυτό το γήπεδο τον Μάιο του 2023, όταν η Βασίλισσα είχε γνωρίσει την ήττα από τις Νυχτερίδες με 1-0.

Vinícius Júnior should've been sent off for slapping Stole Dimitrievski in the back of the head!pic.twitter.com/Qc5DmicuCB