Τα ισπανικά μέσα ανέφεραν ότι η συμφωνία ανάμεσα σε Ρεάλ και Αλφόνσο Ντέιβις έχει κλείσει, ωστόσο η Athletic αποκάλυψε ότι η Βασίλισσα έχει κάνει πίσω στις διαπραγματεύσεις και δεν αποκλείεται ο 24χρονος να μείνει στο Μόναχο.

Η Ρεάλ ήθελε να κάνει δικό της τον Αλφόνσο Ντέιβις για να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνάς της, ωστόσο τα σχέδια αυτά φαίνεται να μην προχωρούν. Παρά τα δημοσιεύματα που ήθελαν τις δύο πλευρές να έχουν δώσει τα χέρια, η υπόθεση έχει πάρει άλλη τροπή και όλα δείχνουν ότι ο 25χρονος δεν θα γίνει κάτοικος Μαδρίτης το προσεχές καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Μάριο Κορτεγκάνα της Athletic, η Βασίλισσα δεν έκανε πρόταση στην Μπάγερν για την απόκτηση του παίκτη το περασμένο καλοκαίρι επομένως ο ίδιος θεώρησε ότι δεν τον θέλουν στους Μερένγες. Επιπλέον, οι Βαυαροί θέλουν όσο τίποτα να τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους, προσφέροντάς του μία νέα και πιο δελεαστική πρόταση για να τον πείσουν να μείνει.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι οι προτάσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έκαναν αίσθηση στον 24χρονο αμυντικό, λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκονται αγωνιστικά οι Κόκκινοι Διάβολοι, ενώ πλέον οι ελπίδες να συνεχίσει να είναι κάτοικος Μονάχου έχουν αναπτερωθεί.

Ρεάλ και Ντέιβις θα υπέγραφαν προσύμφωνο την 1 Ιανουαρίου, όμως πλέον η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι έχει στρέψει το ενδιαφέρον της σε άλλες λύσεις προκειμένου να ενισχυθεί στα μετόπισθεν, αφήνοντας εκτός πλάνων τον δεξιό οπισθοφύλακα.

🚨 NEW: Real Madrid ‘cooled’ on the idea of Alphonso Davies and only resumed talks about the UCL final and then didn’t make an offer to Bayern. This made Davies doubt whether Real Madrid really wanted him.



