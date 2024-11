Σύμφωνα με την ισπανική «Marca», ο Αλφόνσο Ντέιβις θα υπογράψει τον Ιανουάριο του 2025 συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα μετακομίσει στη Μαδρίτη το καλοκαίρι ως ελεύθερος.

Ο Αλφόνσο Ντέιβις ήθελε να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης και η Βασίλισσα ήθελε να αποκτήσει τον Καναδό. Όλα δείχνουν πως η συμφωνία εν τέλει θα πραγματοποιηθεί, καθώς ρεπορτάζ της «Marca» αναφέρει πως ο Ντέιβις θα υπογράψει τον προσεχή Ιανουάριο συμβόλαιο με τη Ρεάλ.

Μερικές ημέρες μετά την αποκάλυψη της «Relevo» ότι η συμφωνία των δύο πλευρών είναι... τελειωμένη υπόθεση, η «Marca» αναφέρει ότι η Ρεάλ είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί τους όρους που έχει θέσει ο Καναδός αμυντικός.

Ο ίδιος δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία του να αγωνιστεί με τη Ρεάλ αφήνοντας την Μπάγερν Μονάχου, στην οποία το συμβόλαιό του λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, αφού οι Βαυαροί δεν κατάφεραν να τον πείσουν να ανανεώσει. Ο Ντέιβις αναμένεται να αγωνιστεί από το καλοκαίρι στη Ρεάλ, στην οποία θα καταφθάσει ως ελεύθερος.

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: Alphonso Davies will SIGN his Real Madrid contract in January.



