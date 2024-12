Στη λίστα των τραυματιών της Ρεάλ Μαδρίτης ήλθε να προστεθεί ο Φερλάν Μεντί, ο οποίος αποκόμισε πρόβλημα στο δεξιό τετρακέφαλο στο ματς κόντρα στη Τζιρόνα και θα χάσει την αναμέτρηση με την Αταλάντα για το Champions League

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε σαν... σίφουνας από την έδρα της Τζιρόνα και πήρε το διπλό που την έστειλε μία ανάσα από την κορυφή της βαθμολογίας στη La Liga (7/12,0-3). Παρά τη νίκη του, ο Κάρλο Αντσελότι καλείται να προσθέσει ακόμα έναν παίκτη στο απουσιολόγιό του εν όψει των επόμενων αναμετρήσεων σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, με τον Φερλάν Μεντί να τίθεται νοκ-άουτ.

Ο Γάλλος αμυντικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεξί του πόδι στο παιχνίδι του Σαββάτου (7/12) στο «Μοντιλίβι» μόλις δέκα λεπτά πριν το τελευταίο σφύριγμα. Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι είχε υποστεί κάποιου είδους μυϊκό τραυματισμό, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε. Ο 29χρονος έχει πρόβλημα στον τετρακέφαλο και θα χάσει σίγουρα το επόμενο ματς της Βασίλισσας για το Champions League, απέναντι στην Αταλάντα (10/12,22:00).

Δεν υπάρχει ενημέρωση από τους Μαδριλένους σχετικά με το διάστημα για το οποίο θα χρειαστεί να απουσιάσει, όμως πέρα από τον αγώνα με τους Μπεργκαμάσκι, αναμένεται να είναι εκτός και για αυτόν κόντρα στη Ράγιο, ενώ θα κάνει... αγώνα δρόμου για να προλάβει το Διηπειρωτικό με την Μπόκα Τζούνιορς και τη Σεβίλλη στη συνέχεια της La Liga.

🚨⚠️ Real Madrid confirm Ferland Mendy has been diagnosed with a muscle injury in the right quadriceps. pic.twitter.com/z32eHKsOkP